Rings of Power a commencé sa guerre des anneaux

La semaine dernière, la tension à travers la Terre du Milieu s’est considérablement intensifiée, presque un peu aussi De façon dramatique, comme si la saison avait finalement décidé que le moment était venu pour tout de commencer à mal tourner dans chacune de ses myriades d’intrigues éloignées. Eh bien, maintenant que tout a mal tourné, quelle est la prochaine étape ? Tout le monde, héros et méchants de la Terre du Milieu, est prêt à se battre, car ils doivent désormais faire face à l’engagement qu’ils ont pris sur le chemin qui leur a été imposé.

Une grande partie de « Où est-il ? », le sixième épisode de Anneaux de pouvoirLa deuxième saison de The Witcher 3 est celle qui se déroule tout au long de la saison : une approche culminante de la guerre entre les elfes et Sauron des histoires de Tolkien, mais avec sa propre tournure qui fait qu’en réalité, c’est la guerre entre les elfes, Sauron et Adar. L’épisode, et une grande partie de la saison jusqu’à présent, n’a pas encore vraiment profité de cette dynamique particulièrement intéressante selon laquelle Eregion est essentiellement un tiers au conflit de longue date entre Adar et Sauron, mais dans l’ensemble, il fait un travail assez solide en faisant en sorte que presque toutes ses différentes intrigues aboutissent à un point où ses personnages doivent s’engager dans le combat qui les attend.

Étant donné le nombre considérable de fils conducteurs disparates de la série, nous n’en avons que de très légères touches dans quelques intrigues, comme Nori et Poppy s’engageant à aider les Stoors à défendre leur foyer contre les forces du sorcier noir et Tom Bombadil, laissant à l’étranger le choix d’affronter son destin et celui de la Terre du Milieu en tant qu’Istar, ou d’aller retrouver ses amis. Le rôle d’Arondir dans l’épisode consiste presque entièrement à faire un peu de jogging puis à tuer quelques orcs, mais au moins, il l’oriente vers Eregion et son engagement à protéger le monde de ce mal envahissant.

Il y a un peu plus à dire sur Númenor, mais c’est aussi sans doute la partie la plus faible de l’épisode. Si la semaine dernière portait sur la soudaineté inauthentique de l’ascension au pouvoir de Pharazôn, cette semaine porte surtout sur la soudaineté inauthentique de sa rétribution momentanée. Ou peut-être est-ce simplement que tout le monde sur Númenor est un peu idiot et est prêt à dicter le gouvernement exclusivement par la présence d’un animal géant, étant donné la rapidité avec laquelle tout le monde se rallie au droit de Míriel à régner en tant que reine lorsqu’elle survit à une rencontre en mer avec une bête géante, semblable à un observateur dans l’eau. Je ne saurais trop insister sur le fait que cette intrigue repose sur Pharazôn et ses complices, apparemment des cerveaux de machinations politiques, qui parviennent à ne pas lire un livre qu’ils trimballent, mais encore une fois, cela déplace les pièces sur l’échiquier proverbial. Míriel est en haut, Pharazon est en bas, mais bon, c’est un hypocrite et il touche le Palantir, ce qui lui donne une vision du Dread Charlie Vickers et nous met sur le chemin inévitable vers la fin inévitable de la nation insulaire. Tout le monde est sur le chemin qui lui est destiné, peu importe à quel point il est stupide d’y arriver !

Mais non, « Où est-il ? » réserve sa meilleure interprétation de cette idée aux intrigues les plus interconnectées de la saison jusqu’à présent : la corruption croissante de l’influence des anneaux à Khazad-dûm, et la guerre qui se prépare aux portes d’Eregion alors que Sauron/Annatar guide désespérément Celebrimbor vers la fabrication du dernier ensemble d’anneaux. Bien que ce dernier soit évidemment le plus grand centre d’attention alors que nous nous dirigeons vers le point culminant de cette saison, c’est à Khazad-dûm que Anneaux de pouvoir est en fait prêt à percer ses enjeux gigantesques et à revenir à un véritable conflit humain. Nainmais tu vois ce que je veux dire.

Alors que l’avidité du roi Durin et son désir d’envoûter l’anneau deviennent de plus en plus évidents, le prince Durin et Disa réalisent enfin qu’ils ne peuvent plus essayer de séduire l’homme qu’ils connaissaient autrefois, et que pour arrêter ses plans visant à creuser de plus en plus profondément dans les mines d’or et de mithril de Khazad-dûm, ils devront prendre les armes, de manière cruciale, non seulement contre leur roi, mais contre un homme qu’ils aiment sincèrement et tendrement. Cela atteint son paroxysme dans ce qui pourrait être la meilleure scène Anneaux de pouvoir Owain Arthur offre un moment de fragilité magnifiquement déchirant pour Durin, par ailleurs sévère et têtu, qui fond en larmes devant Disa en lui disant qu’il n’a aucune idée de sa capacité à s’opposer à son père, au milieu de la tragédie de voir cet homme qu’il pensait avoir retrouvé dans sa vie s’échapper sous ses yeux. Ce n’est pas une grande bataille ou une armée en marche, mais c’est un rappel crucial du coût personnel des anneaux de pouvoir, des vies que Sauron a ravagées dans sa quête pour les dominer toutes. La guerre pour les anneaux est bien plus que des nations contre des nations, des espèces contre des espèces, une armée s’écrasant sur une autre : c’est une guerre pour l’âme même de la Terre du Milieu et de ses peuples, et ce que leurs vies signifient les unes pour les autres. C’est ce que Durin et Disa sont prêts à mettre en jeu dans leur rébellion, et cela compte plus que le fait que nous en connaissions le point final inévitable.

Tout cela est donc tissé autour de la tension croissante qui anime l’épisode d’Eregion, alors qu’Adar fait appel à Galadriel pour former une équipe qui pourrait détruire Sauron une fois pour toutes, et Sauron lui-même se rend compte qu’il n’a plus de moyens de s’en sortir en mansplainant, en manipulant ou en se faisant passer pour un homme. C’est agréable, après six épisodes où Vickers savoure le contrôle que Sauron/Annatar a sur ses plans pour les anneaux de pouvoir, de devoir faire face à une prise de conscience qui n’est pas encore faite. tout se plie à sa volonté. En fait, pendant un moment, on a l’impression qu’il fait tourner désespérément quelques assiettes, alors que Celebrimbor commence à craquer sous les exigences du travail et son propre élan orgueilleux de se faire une place dans l’histoire, et que des gardes elfiques morts commencent à apparaître avec des messages gravés de façon inquiétante d’un Adar qui l’appâte. Même si cette saison a été consacrée à la façon dont Sauron parvient magistralement à entrer dans la tête des gens pour obtenir ce qu’il veut, il y a une réelle tension à le voir faiblir au moins momentanément. Comme tout le monde dans cet épisode, guidé par ses machinations ou non, Sauron doit faire le choix de s’engager dans son projet et d’être prêt à se battre alors que les forces d’Adar commencent à descendre sur Ost-in-Edhil, faisant littéralement signe au défi alors qu’il manipule Celebrimbor avec l’illusion d’une ville paisible tout en se préparant en réalité à regarder la première salve enflammée d’armes de siège s’abattre sur les murs.

Après nous avoir lentement mais sûrement (et ensuite rapidement et moins sûrement) rappelé les enjeux et les échelles de cette saison – les intrigues à travers toute la Terre du Milieu, sur le destin de la Terre du Milieu, devenant de plus en plus grandes – il est intéressant de constater que ce qui égalise les règles du jeu pour tous les acteurs impliqués et les ramène sur terre, c’est ce sentiment unifié d’engagement envers ce qu’ils représentent, que ce soit le bien ou le mal. Tout le monde a trouvé sa raison de se battre… il est donc temps que le combat commence vraiment.