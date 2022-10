“Rings of Power”: 6 questions WTF persistantes

Avec la première saison du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir dans les livres, les téléspectateurs auront inévitablement des questions en suspens. La finale révélée quelques réponses, mais a également laissé plusieurs sujets ouverts pour de nouvelles spéculations. Voici quelques-unes de nos plus grandes questions de la saison 1 des Rings of Power. Soyez averti: Spoilers à venir.

L’étranger est-il Gandalf ?

L’une des grandes questions tout au long de cette saison a été l’identité de l’étranger. En ligne, les gens ont spéculé qu’il pourrait être Sauron, d’autres qu’il est un sorcier et peut-être même Gandalf. Mon collègue Russell Holly a toute une série de théories sur cet homme barbu qui est venu s’écraser sur la Terre du Milieu.

Dans la finale, l’étranger a été révélé comme un sorcier. Laquelle est la moins claire. Techniquement, la cohorte de sorciers de Gandalf n’est pas censée être en Terre du Milieu au Second Age. Dans tous les cas, il y a un argument raisonnable selon lequel il pourrait être Gandalf. Traîner avec les Harfoots fournirait une trame de fond à son affinité pour les Hobbits. Il a porté du gris toute la saison. Et dans la finale, il fait référence à une ligne du Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau où Gandalf dit de “suivez votre nez”.

Que devient Isildur ?

Dans l’avant-dernier épisode de la saison, Isildur a été piégé dans la taverne en train de s’effondrer dans les Southlands après l’éruption du mont Doom. Son ami Valandil et son père, Elendil, pensent qu’il est mort. Dans la finale, nous n’avons pas reçu de mise à jour, mais il est sûr de dire qu’Isildur sera probablement de retour. Après tout, la fin du Deuxième Âge et les événements du Troisième Âge en Terre du Milieu dépendent tous de lui.

Qu’est-ce qu’Eärien a vu dans le palantir ?

Avant que le roi ne meure, il révèle la chambre où se trouve l’un des palantíri. Un palantir est une pierre voyante. Il y en avait sept à l’origine. Quand d’autres ont utilisé le palantir dans la saison, ils ont vu une grosse vague venir anéantir Númenor. Peut-être qu’Eärien a vu la même chose, si elle décidait de prendre le risque et d’y jeter un coup d’œil.

Sauron et Adar vont-ils s’affronter ?

On ne sait pas exactement quelle est la relation entre les deux. Dans l’épisode 7, Adar a dit à Galadriel qu’il avait tué Sauron, et il ne semblait pas trop ravi quand Waldreg l’a pris pour Sauron, au départ. Ce que nous savons, c’est qu’Adar et ses orcs sont dans le Mordor et que Sauron est revenu dans le quartier.

Qu’en est-il du Balrog à Khazad-Dûm ?

La grande révélation à la fin de l’épisode 7 était un Balrog très éveillé qui traînait loin sous cette chambre géante de mithril à Khazad-Dûm. Nous savons qu’un jour au Troisième Âge, il va détruire l’endroit, mais dans la chronologie de la série, nous ne savons pas quand cela va se produire.

Et le reste des anneaux ?

Celebrimbor a encore du forgeage à faire !