Ringo Starr teste positif pour COVID-19 et annule plusieurs spectacles au Canada

Le batteur des Beatles Ringo Starr a annulé plusieurs de ses concerts prévus à travers le Canada, citant un diagnostic positif de COVID-19.

Cinq dates de concerts allant du mardi au dimanche seront reportées. Deux des spectacles étaient prévus pour Abbotsford et Penticton en Colombie-Britannique. Les trois autres étaient prévus à Winnipeg, au Manitoba, à Saskatoon, en Saskatchewan, et à Lethbridge, en Alberta.

Starr a également été contraint d’annuler les émissions du week-end dans le Midwest. Le groupe devait initialement jouer à New Buffalo, Michigan et au Mystic Lake Casino à Prior Lake, Minnesota.

“Ringo espère reprendre dès que possible et se remet à la maison”, lit-on dans un communiqué du All-Starr Band. “Comme toujours, lui et les All Starrs envoient la paix et l’amour à leurs fans et espèrent les revoir bientôt sur la route.”

En juin, le célèbre batteur s’est entretenu avec Fox News Digital pour discuter de son héritage de diffusion de la “paix et de l’amour” dans les années 60.

“Cela faisait partie de ce que nous ressentions”, se souvient Starr. “Et je continue à le faire maintenant. Je le fais, je ne peux le faire que moi-même. Je ne peux forcer personne à être paisible et aimant.”

Ringo Starr et Paul McCartney sont les deux seuls membres vivants des Beatles. Starr a 82 ans, tandis que McCartney en a 80.

Le groupe All-Starr de Ringo comprend Colin Hay de Men at Work, Steve Lukather de Toto, Hamish Stuart et Edgar Winter de Average White Band. On ne sait pas quand les concerts seront reportés, mais il semble que la tournée du groupe sur la côte ouest se déroulera comme prévu.

Le groupe débutera sa tournée sur la côte ouest le 11 octobre à Seattle avant de faire une tournée à travers l’Oregon et la Californie jusqu’à Mexico, où il se produira jusqu’au 20 octobre.

