Ringo Starr révèle son plus grand regret concernant les Beatles

Au cours de leur carrière, les Beatles ont accompli des exploits qui ne seront jamais reproduits, accomplissant plus que ce qu’ils auraient pu imaginer lorsqu’ils ont commencé à se produire au Cavern Club en tant que jeunes talents. C’est sur cette scène que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont découvert leur passion pour faire vibrer les foules.

Au cours des dernières années de leur carrière, les Fab Four se sont retirés des concerts pour se concentrer sur leur travail en studio, abandonnant les tournées en 1966, à une exception près. Leur renommée était devenue si immense qu’il leur était devenu presque impossible de tourner. Face à des fans hystériques et à un équipement inadéquat pour reproduire leur son de studio complexe sur la route, il est devenu évident que l’infrastructure n’était tout simplement pas capable de répondre aux exigences de leurs concerts.

Lorsque les Beatles ont tenté de jouer dans de vastes salles en plein air aux États-Unis, ce fut un désastre notoire. Au Shea Stadium, la technologie n’était pas assez avancée pour que le son atteigne les spectateurs du fond. L’expérience était non seulement frustrante pour le public, mais aussi épuisante pour le groupe, qui hésitait à endurer à nouveau de telles conditions. Cela a contribué à leur décision de renoncer complètement aux concerts.

Après leur séparation, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les Beatles pourraient se réconcilier et revenir sur scène pour un prix raisonnable, alors que les quatre membres étaient encore en vie. Les médias ont souvent spéculé sur une réunion, et à plusieurs reprises, ils ont été proches de la concrétiser. Pour le batteur du groupe, Ringo Starr, cela reste un regret important.

Ringo Starr a toujours regretté que les Beatles n’aient jamais réussi à se produire à nouveau sur scène avant que la vie de John Lennon ne lui soit cruellement volée en 1980. Les récompenses financières importantes n’étaient pas la motivation du batteur pour vouloir reformer le groupe, il estimait simplement que c’était un gâchis de leur talent qu’ils n’aient jamais réussi à le faire et qu’ils aient raté leur opportunité de se réunir alors qu’ils en avaient encore l’occasion.

« Nous avions toujours les chansons et nous pouvions toujours jouer », a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2015. « Nous aurions pu tout mettre ensemble et nous aurions pu faire « A Day In The Life ». » Il est intéressant de noter que Starr attribue cela à des problèmes de communication et aux difficultés qu’ils ont rencontrées pour se réunir dans la même pièce.

« Avec la technologie dont nous disposons aujourd’hui, nous aurions pu y arriver », a-t-il poursuivi. « Je pense que le problème a été de rester assis à se dire : « OK, faisons-le. » Nous n’y sommes jamais parvenus. Nous l’avons fait à deux, nous en avons discuté. »

Spéculer sur ce à quoi les Beatles auraient pu ressembler s’ils s’étaient réunis avant la mort de Lennon en 1980 est un exercice fascinant, surtout compte tenu de l’évolution artistique individuelle de chaque membre au cours des années 1970. À cette époque, les quatre Beatles (Lennon, Starr, Paul McCartney, George Harrison) avaient développé des identités musicales distinctes au cours de leurs carrières solo, et toute réunion aurait probablement reflété ce large spectre d’influences.

Parler à la New Yorkais En 2021, Starr a de nouveau évoqué leurs chances de se remettre ensemble et a révélé qu’on leur avait un jour offert « une fortune » pour un concert unique qui comprenait la présence d’un homme luttant contre un requin. « Nous nous sommes appelés et avons dit non », a expliqué Starr. « Nous empruntions désormais nos propres chemins. »

Étant donné les énormes changements dans le développement musical de chaque membre, une réunion aurait pu produire un hybride fascinant de leurs identités solo. Peut-être que l’accent mis par McCartney sur la mélodie aurait fourni la base, avec Lennon ajoutant une touche de crudité et d’expérimentation conceptuelle, Harrison apportant une profondeur spirituelle et Ringo fournissant la colle pour maintenir le tout ensemble.

En vérité, un concert de retrouvailles n’aurait probablement pas été approprié ou conforme à l’éthique des Beatles, et il est probablement préférable qu’ils ne se réunissent pas dans ces circonstances. En refusant d’accepter l’offre, ils ont préservé leur héritage, en s’assurant que le gain financier ne risque pas de ternir leur réputation impeccable. Leur décision n’a fait que renforcer leur statut de groupe intemporel et influent.

