Ringo Starr parle du groupe All-Starr et pourquoi il aime être le patron

Ringo Starr se dirige vers le restaurant du Sunset Marquis avec un chapeau de cow-boy blanc impeccable et une veste en jean blanche assortie.

L’ancien batteur des Beatles, âgé de 84 ans, est à l’hôtel de West Hollywood pour prendre des photos pour un disque country qu’il est en train de terminer avec le producteur T Bone Burnett – une sorte de suite, un demi-siècle plus tard, de « Beaucoups of Blues » des années 1970, qui s’appuyait lui-même sur ses prestations de chanteur principal avec les Fab Four dans une reprise de «Agir naturellement » et dans le galop de l’album blanc « Ne passe pas à côté de moi”, qu’il a écrit.

« Mais ne me posez pas de questions à ce sujet », dit Starr avec entrain à propos du prochain album. « Ce sera pour plus tard. »

Pour le moment, il se concentre sur une tournée avec son All-Starr Band qui débutera samedi à San Diego avant de s’arrêter au Greek Theatre dimanche soir. Tiré des innombrables relations qu’il a développées avec des musiciens au fil des décennies, le All-Starr Band met la légende Richard Starkey devant un groupe tournant de musiciens ayant beaucoup voyagé – les membres actuels sont Steve Lukather, Colin Hay, Warren Ham, Hamish Stuart, Buck Johnson et Gregg Bissonette – pour une revue joviale de succès rock classiques.

« Nous avons répété samedi et dimanche, c’est à peu près tout ce dont nous avions besoin », explique Starr, qui vit en grande partie à Los Angeles depuis le début des années 1990 et qui semble détendu cet après-midi après un séjour à Malibu avec sa femme, l’actrice (et ancienne James Bond girl) Barbara Bach, et certains de leurs enfants et petits-enfants.

« Nous avions aussi la sœur de Barbara, Marjorie, et Joe », ajoute Starr, en grattant une guitare imaginaire pour désigner son célèbre beau-frère, Joe Walsh des Eagles, qui a épousé Marjorie Bach en 2008, des années après avoir fait partie du premier All-Starr Band. « Nous avons passé un moment incroyable. »

Comment vous appellent vos petits-enfants ?

Grand-père. L’un de mes petits-enfants vient d’avoir un bébé et nous avons essayé de lui faire dire « arrière-grand-père ». Mais j’ai fini par dire « GG ». C’est lui qui a inventé ça.

Qui dans votre vie vous appelle Richie ou Rich, par opposition à Ringo ?

Toute ma famille, c’est Richie. Ou papa. Ou Darling.

Quelqu’un utilise-t-il la version complète de Richard ?

Parfois Barbara, quand elle est en colère : «Richard!« Mais c’est comme deux fois par an.

Barbara Bach, à gauche, et Ringo Starr à Beverly Hills en 2022. (Kevin Winter / Getty Images)

Parlez-moi de la création du All-Starr Band, qui est né à l’origine d’une ouverture de Pepsi, n’est-ce pas ?

C’est arrivé en 1989. Pepsi avait contacté une personne qui avait contacté une personne qui me connaissait et qui se demandait si je voulais partir en tournée. J’ai dit OK, puis je me suis dit : « Qu’est-ce que tu veux dire par OK ? Tu n’as jamais monté de groupe. Alors, que se passe-t-il ? » J’ai sorti l’annuaire téléphonique – c’était en 1989, donc c’était un annuaire physique – et j’ai appelé Joe Walsh : « Mec, ils me demandent de partir en tournée. Je n’ai pas de groupe. Tu veux en faire partie ? » Il a dit bien sûr.

Le numéro de Joe Walsh était dans l’annuaire téléphonique en 1989 ?

Ouais, ouais. Nous avions aussi Nils Lofgren — c’était un ami de toute façon, alors il a dit oui. Le Dr John avait été sur le [“Ringo’s Rotogravure”] et je l’ai appelé. C’était une histoire amusante parce qu’il pouvait être un peu brutal, on avait du mal à comprendre ce qu’il disait. J’ai donc appelé ce type qui m’aidait et je lui ai dit : « Eh bien, je viens de parler au Dr John et je ne pense pas qu’il veuille le faire. » Le type a répondu : « Il vient de m’appeler et il pense que tu ne le veux pas. » Puis j’ai pensé à Levon [Helm] et Rick [Danko] du groupe, et ils ont dit oui. J’ai dû arrêter d’appeler les gens parce que tout le monde disait oui.

En effet, le premier groupe comptait trois batteurs.

À cause de mon manque de confiance en moi. J’avais Levon à la batterie, j’étais à la batterie et Jim Keltner était à la batterie. Mais ça a marché. À l’époque, il y avait un numéro 1-800 que l’on appelait pour acheter des disques. Nous étions le meilleur groupe 1-800 du pays.

J’ai parlé récemment avec Steve Lukather, qui te considère comme un héros, est-ce que ça te fait bizarre de jouer avec des gars qui t’admirent avec autant de respect ?

C’est super [laughs]. Luke est un bon ami. Mais chacun sur scène a son propre espace, et chacun est là pour les autres. Je fais ce discours à chaque fois que nous nous réunissons : « Écoute, je vais faire de mon mieux pour toi, et tout ce que je veux, c’est que tu fasses de ton mieux pour moi et pour lui, et pour lui, et pour lui. » J’avais des membres dans les années 90 qui ne comprenaient pas vraiment le système. L’un d’eux est venu me voir et s’est plaint d’un autre joueur. Il a dit : « Je vais devoir partir », et j’ai dit : « OK, tu ne vas pas me faire chanter. » Il n’est pas parti.

Êtes-vous doué pour embaucher et licencier ?

Ouais. Il y a eu quelques musiciens qui se sentaient – ​​enfin, ils ne se sentaient pas plus importants que moi parce qu’ils ne l’étaient pas – mais qui pensaient avoir le droit de changer les choses. Si nous faisons une tournée et que ça a été trop dur : « J’ai peur que tu ne fasses plus partie du groupe. » Ou si c’est vraiment de très mauvais goût. Nous avions un musicien qui jouait vraiment mal.

Pourriez-vous me donner un nom ?

Non.

J’ai découvert que le spectacle grec de dimanche aura lieu 35 ans presque jour pour jour après la sortie du All-Starr Band. premier concert là-bas le 3 septembre 1989.

Je m’en souviens comme si c’était hier. Il faisait si clair ce soir-là. Beaucoup d’acteurs sont sortis. Los Angeles était en train de devenir mon lieu de résidence. Nous avons acheté une maison en 1992, Barbara et moi. [Before that]J’étais résidente de Monte Carlo, donc nous devions nous déplacer beaucoup. Elle me rappelle parfois la première fois où nous nous sommes rencontrées et où nous louions une maison à Los Angeles

Les Beatles en 1964 : Ringo Starr, de gauche à droite, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. (Presse associée)

Tu te souviens où ?

Bedford, près de Sunset. On traînait ensemble, on faisait nos trucs, mais je n’avais le droit de rester ici que trois mois. Je disais : « On devra partir mardi… » On devait appeler ses parents pour qu’ils s’occupent des enfants. Ce n’est plus comme ça maintenant, on est plus installés.

Êtes-vous citoyen américain ?

Non.

J’ai posé cette question à Keith Richards il y a quelques années. Il m’a répondu : «Sors d’ici, bordel !« Quelle est votre attitude ?

Fleurit bien non [laughs].

Vous vivez ici depuis près de 40 ans.

Oui, mais je suis anglais, et mes enfants et ma famille sont là-bas. Ce n’est pas comme si j’étais seul. Et j’ai beaucoup de souvenirs profonds là-bas. Je n’ai pas besoin d’être américain pour être en Amérique. Je suis à l’américaine. Quand nous sommes arrivés ici, en 1964, j’étais habillé d’un poncho avec un étui et un pistolet-jouet. Nous sommes allés chez Burt Lancaster, et il m’a demandé : « Ringo, qu’est-ce que tu fais ? » J’ai répondu : « Mec, je suis à L.A., je suis un cow-boy. » Et le résultat, c’est qu’il m’a envoyé une belle ceinture et deux pistolets six-coups, que j’ai toujours.

De nombreux autres musiciens britanniques ont atterri ici au fil des années : Rod StewartJeff Lynne, Dave Stewart.

Dave vit actuellement dans un autre pays. Nous avons joué ensemble à Liverpool en 2008 [at a concert meant to recognize the city’s role as a capital of European culture]. Pendant que nous faisions ça, l’école où j’allais, Dingle Vale, avait ces terrains – ils voulaient les appeler Starr Fields, et est-ce que j’allais les ouvrir pour eux ? Je n’ai jamais été sportif, mais je marquais le terrain.

Pourquoi n’étais-tu pas sportif ?

Cela ne m’attirait pas du tout. Même à cette époque, j’étais profondément musicien.

Toi dernière fois joué avec Paul McCartney au Dodger Stadium en 2019. Pensez-vous que nous reverrons un tel moment ?

Je ne sais pas, peut-être. J’ai joué avec lui à l’O2 en Angleterre. [in 2018]. Puis il a joué ici, et je me suis levé et j’ai fait quelques chansons avec lui. C’était un frisson. Il y a une connexion entre le bassiste et le batteur, vous savez. Vous êtes tous les deux au cœur de tout cela. Paul est l’homme – et il est toujours le bassiste le plus magique que je connaisse.