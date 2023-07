Paul McCartney a dérouté les fans des Beatles le mois dernier lorsqu’il a annoncé que le groupe sortirait un disque mettant en vedette le regretté John Lennon, avec l’aide de l’intelligence artificielle.

« Lorsque nous sommes venus faire ce qui sera le dernier album des Beatles, c’était une démo que John avait – sur laquelle nous avons travaillé et nous venons de la terminer – elle sortira cette année. Nous avons pu prendre la voix de John et l’obtenir pur grâce à cette IA afin que nous puissions ensuite mixer le disque comme vous le feriez normalement », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Les fans ont commencé à se demander pourquoi les Beatles feraient une telle chose, partageant leur dédain sur les réseaux sociaux. Ringo Starr a récemment précisé à Rolling Stone que le groupe ne simulerait « jamais » la voix de Lennon. George Harrison, décédé en 2001, a enregistré sa propre partie de la chanson avant de mourir, a ajouté Starr.

Qualifiant l’expérience d’enregistrement de « magnifique », Starr a déclaré : « C’est le dernier morceau que vous entendrez jamais avec les quatre gars. Et c’est un fait. »

Le contrecoup des fans a amené McCartney à préciser également que la voix de Lennon était pure et non générée.

« Nous avons vu une certaine confusion et des spéculations à ce sujet », a-t-il partagé sur Twitter. « Je ne peux pas en dire trop à ce stade, mais pour être clair, rien n’a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tous dessus. Nous avons nettoyé certains enregistrements existants – un processus qui dure depuis des années. » a-t-il assuré aux fans en colère.

Suite aux commentaires initiaux de McCartney, un utilisateur de Twitter s’est lamenté : « Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il y a quelque chose d’étrange pour moi à utiliser l’IA pour créer une nouvelle chanson des Beatles avec les voix de John et George, mais si les deux autres sont d’accord avec ça, ça va. . mais je ne me vois pas apprécier quelque chose comme ça. »

« Je suis désolé mais tout ce » dernier disque « des Beatles est juste, je ne peux pas l’accepter. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas laisser les morts être morts? Laissez-les se reposer. Godd —–. Utiliser l’IA pour extraire John’s voix pour leur « dernier disque » ? QUEL GENRE D’ABOMINATION EST-CE ? LEUR DERNIER ENREGISTREMENT ÉTAIT ABBEY ROAD », a écrit un autre fan passionné.

McCartney avait également expliqué à l’origine que le prochain disque reproduirait ce que Peter Jackson avait fait lors de la production de « The Beatles: Get Back », un documentaire sur le groupe de 2021. McCartney a déclaré que Jackson était capable « d’extraire la voix de John d’un petit bout de cassette. » où il y avait la voix de John et le piano. Il pouvait les séparer avec l’IA… Ils disent à la machine : ‘C’est une voix. C’est une guitare. Perdez la guitare.' »

McCartney a annoncé la musique tout en faisant la promotion d’une série de nouvelles photographies rendues publiques qu’il a prises du groupe tout au long de leur carrière.

Son premier livre photo, « 1964 : Eyes of the Storm », édité par Robert Weil, a donné aux fans un aperçu du style de vie du groupe emblématique en tant que groupe le plus aimé au monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’intelligence artificielle aurait un impact sur l’industrie de la musique, Weil a déclaré à Fox News Digital : « Je pense que ce sera le cas. Je pense qu’à un niveau profond, les choses qui sont prévisibles et, vous savez, plus stéréotypées peuvent être totalement reproduites. Mais Je ne pense pas qu’on puisse jamais s’attendre à ce que l’IA crée des chansons comme Paul McCartney et les Beatles ont créé des chansons – il y a une nuance, il y a des émotions.

« Il y a un niveau qui, je pense, ne peut pas être répété. De la même manière que moi en tant qu’éditeur de livres. Je ne crois pas qu’au niveau supérieur, ces machines puissent, vous savez, assimiler la subtilité et les émotions de, vous savez, ce que nous faisons », a-t-il conclu.