Ringo Starr a révélé le secret de sa beauté à 80 ans – des nuits tardives mélangées à une alimentation saine.

L’ancien Beatle a épaté les téléspectateurs des Grammys cette semaine quand il est venu donner à Billie Eilish et à son frère Finneas leur prix Record of the Year.

S’exprimant hier sur Zoe Ball sur Radio 2, Ringo a déclaré qu’il avait adoré tous les compliments qu’il avait reçus à propos de son apparence.

«Je sais, à mon âge», dit-il en riant. «Je me lève juste le matin et c’est ce que tu as.

«J’ai tendance à m’entraîner et à rester aussi occupé que possible. Je suis végétarienne, je mange beaucoup de baies, beaucoup de fruits et beaucoup de légumes et de salade.







(Image: Getty)



Mais la superstar née à Liverpool, qui vit à Los Angeles avec sa femme Barbara Bach depuis 2014, a déclaré qu’il ne s’était pas débarrassé de toutes ses manières de rock’n’roll et qu’il était resté un oiseau de nuit.

«Je n’aime pas me coucher avant minuit», dit-il. Ringo sort aujourd’hui un EP, Zoom In, ainsi que son livre Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs 1989-2019. Il a dit qu’il avait fini d’enregistrer des albums complets, ajoutant: «Je sentais que je ne ferais plus de CD complets. Les EP étaient dans mon cerveau.







(Image: Getty)



Le batteur a déclaré avoir vu des rushes du prochain documentaire Get Back, réalisé par le réalisateur du Seigneur des Anneaux Peter Jackson en utilisant 56 heures d’images inédites des Beatles en 1969.

Les images montrent le groupe travaillant sur leur douzième et dernier album studio Let It Be, sorti en 1970 un mois après leur rupture.







(Image: PA)



«Pete m’a montré de superbes images – je vous promets que vous allez l’adorer», a-t-il déclaré. «On riait, le groupe s’amusait! Nous faisions de la musique, ce qui était très sérieux pour nous tous.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.