Ringo Starr annule sa tournée nord-américaine après avoir attrapé COVID | Actualités Ents & Arts

Ringo Starr a annulé des spectacles en Amérique du Nord après avoir été testé positif au COVID.

L’ancien Beatle de 82 ansqui a tourné avec son groupe All-Starr, se remet maintenant à la maison.

Une déclaration sur les réseaux sociaux a donné ce message à ses fans : “Il a été confirmé aujourd’hui que Ringo a Covid et sa tournée All Starr actuelle sera suspendue pendant qu’il récupère.

“Ringo espère reprendre dès que possible et se remet à la maison. Comme toujours, lui et les All Starrs envoient la paix et l’amour à leurs fans et espèrent les revoir bientôt sur la route.”

Accompagné d’une photo de Sir Ringo faisant le signe de la paix alors qu’il était assis à côté d’une fenêtre d’avion, le message signé: “Peace and Love, Team Ringo”.

Les deux représentations américaines annulées devaient avoir lieu au Four Winds Casino de New Buffalo, Michigan, et au Mystic Lake Casino de Prior Lake, Minnesota.

Les cinq spectacles canadiens annulés incluent Winnipeg, Saskatoon et Lethbridge en Alberta, ainsi que des arénas à Abbotsford et Penticton en Colombie-Britannique.

Lire la suite:

Des images rares des Beatles trouvées

Image:

Les Beatles (LR) : Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison



Sir Ringo est devenu célèbre comme un quart de Les Beatles – sans doute le groupe le plus célèbre au monde. Il a rejoint les Fab Four en 1962, juste avant qu’ils ne frappent le grand moment, en remplacement du batteur d’origine Pete Best.

Établissant une carrière solo réussie après la séparation des Beatles en 1970, Sir Ringo a formé son groupe All-Starr en 1989.

Il a été fait chevalier pour ses services à la musique en 2018.

Sky News a contacté les représentants de Sir Ringo pour commentaires.