Ringo Starr annule le reste de sa tournée de concerts après un deuxième diagnostic « surprise » de COVID-19

Ringo Starr a partagé une mise à jour déchirante avec les fans jeudi, annonçant qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 pour la deuxième fois et qu’il annulerait donc le reste de sa tournée.

“Je suis sûr que vous serez surpris comme moi. J’ai de nouveau été testé positif au Covid”, a écrit l’ancien batteur des Beatles sur son compte Twitter. “Le reste de la tournée est terminé.”

Il a conclu le post en souhaitant “peace and love” à ses fans.

L’annonce surprise intervient quelques jours seulement après que Starr et son groupe ont repris la route, après son premier diagnostic de COVID plus tôt ce mois-ci.

Starr a été contraint d’annuler de nombreux spectacles au Canada, ainsi que dans le Midwest, après avoir initialement été testé positif.

“Ringo espère reprendre dès que possible et se remet à la maison”, lisait alors un communiqué du All-Starr Band. “Comme toujours, lui et les All Starrs envoient la paix et l’amour à leurs fans et espèrent les revoir bientôt sur la route.”

En juin, le rockeur légendaire s’est ouvert à Fox News Digital sur son héritage de propagation de la « paix et de l’amour » dans les années 60.

“Cela faisait partie de ce que nous ressentions”, se souvient Starr. “Et je continue à le faire maintenant. Je le fais, je ne peux le faire que moi-même. Je ne peux forcer personne à être paisible et aimant.”