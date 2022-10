Ringo Starr annule 5 émissions canadiennes après le diagnostic de COVID-19

Ringo Starr annule cinq émissions canadiennes ce mois-ci après que l’ancien batteur des Beatles a été testé positif au COVID-19.

Ringo Starr et son All Starr Band devaient jouer mardi au Canada Life Centre de Winnipeg.

“Ringo espère reprendre le plus tôt possible et se rétablit à la maison”, indique un communiqué lundi de Truth North Sports and Entertainment, qui gère les événements au Canada Life Centre, l’aréna des Jets de Winnipeg.

L’homme de 82 ans s’est retiré lundi après son diagnostic, annulant également des spectacles à Saskatoon, Lethbridge, Alb., Abbotsford, C.-B. et Penticton, C.-B.

Le groupe a déjà supprimé les concerts prévus au Michigan et au Minnesota le week-end dernier après avoir joué à Kingston, en Ontario, et à Montréal la semaine dernière.

La superstar du rock ‘n’ roll est actuellement sur la deuxième étape d’une tournée nord-américaine qui l’avait programmé dans plus de deux douzaines de villes en moins de deux mois.

Wow quelle belle soirée merci Montréal premier concert au Canada. Paix et amour. 😎✌️🌟❤️🥦🎶🌈🍒☮️ pic.twitter.com/dC2pdO5KNt —@ringostarrmusic