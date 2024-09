Ringo Starr a renvoyé un membre du groupe All-Starr

Photo : Arnold Jerocki/Getty Images

Pour équilibrer la paix et l’amour, il faut parfois un plan d’amélioration des performances et de la haine. Ringo Starr et le All-Starr Band, le supergroupe préféré de votre supergroupe qui approche les 40 ans en tant que groupe de tournée, ne sont pas à l’abri de l’idée de ce type au bureau qui se tient devant la fontaine à eau en essayant de se faire remarquer. avoir l’air important. Dans un nouveau Los Angeles Fois entretienStarr admet avoir dû se séparer de quelques-uns de ses élèves au fil des années pour des problèmes de comportement ou de technique. « J’avais des membres dans les années 90 qui ne comprenaient pas vraiment le système », explique-t-il. « L’un d’eux est venu me voir et s’est plaint d’un autre musicien. Il m’a dit : « Je vais devoir partir », et j’ai dit : « OK, tu ne vas pas me faire chanter. » Il n’est pas parti. » Starr ne veut pas donner de noms. « Il y a eu quelques musiciens qui se sentaient – ​​enfin, ils ne se sentaient pas plus importants que moi parce qu’ils ne l’étaient pas – mais qui pensaient avoir le droit de changer les choses », ajoute-t-il. « Si nous faisons une tournée et que c’était trop dur : « J’ai peur que tu ne fasses plus partie du groupe. » Ou si c’est juste de très mauvais goût. Nous avions un musicien qui jouait vraiment mal. »

Des suppositions ? Nous pouvons au moins essayer de préciser la liste : du point de vue d’un membre officiel, par opposition à un « invité spécial » qui rejoignait occasionnellement le groupe sur la route, les musiciens qui ont fait leurs débuts dans les années 90 et ne sont jamais revenus à aucun titre étaient Rick Danko du groupe, Burton Cummings des Guess Who, Randy Bachman et John Entwistle des Who. Mais l’ombre, venue du jardin de la pieuvre, pourrait être plus nuancée que cela.