Des sensations fortes à couper le souffle et bien plus encore vous attendent ce week-end alors que “The Greatest Show On Earth” de Ringling Bros. et Barnum & Bailey arrive pour un arrêt de deux jours à l’Amerant Bank Arena à Sunrise.

Mettant en vedette 75 artistes du monde entier, il s’agit d’une expérience de divertissement familial immersive en direct qui ne ressemble à rien de ce que la plupart des publics ont jamais vu.

Produite par Feld Entertainment, il s’agit de la première tournée de Ringling Bros. et Barnum & Bailey depuis 2017, lorsque les opérations du spectacle se sont arrêtées pour la première fois en 146 ans d’histoire. Le grand changement : aucun des actes n’implique d’animaux. Au lieu de cela, les humains sont au premier plan.

Avec des prouesses poussant le corps humain à l’extrême limite, ce spectacle met en avant des acrobaties de haut vol, des numéros de trapèze, des cascades, de la musique, de la comédie et bien plus encore.

Le spectacle comprend le Triangular Highwire inédit. En prenant le fil traditionnel (comme si ce n’était pas assez dur), cela ajoute une couche supplémentaire de crainte et prend trois fils de 25 pieds de haut et les connecte dans une formation triangulaire. À partir de là, cela devient assez fou lorsque les artistes de cirque de sixième génération, la famille Lopez, marchent, sautent par-dessus les épaules, font du vélo sur le fil et bien plus encore.

Le Criss-Cross Trapeze est une autre version moderne et suralimentée d’un spectacle classique. Dans cette nouvelle version améliorée, neuf trapézistes, connus sous le nom de The Flying Caceres, utiliseront quatre piédestaux pour s’élever d’avant en arrière, d’un côté à l’autre et en diagonale dans ce spectacle de haut vol. À un moment donné de la performance, un timing précis est nécessaire lorsque deux plates-formes disparaissent.

En gardant la pédale d’accélérateur au niveau du frisson enfoncée au sol, la zone de performance à 360 degrés du spectacle devient le skatepark ultime pour les cascades. Il s’agit notamment de pilotes de BMX, d’un vélo de trial et d’un monocycle extrême. Ces riders pousseront le niveau d’adrénaline vers le haut avec des figures qui comprendront des cascades côte à côte parfaitement chorégraphiées.

Il y aura beaucoup d’autres acrobaties habiles avec tous les sauts, plongées, culbutes et équilibres au corps à corps que vous pouvez gérer.

La société se vante que l’équipe créative, dirigée par les réalisateurs Dan Shipton et Ross Nicholson, « révolutionne la façon dont le public regarde et participe aux spectacles en direct ».

Ils ont prouvé qu’un spectacle peut impressionner sans félins ni pachydermes géants.

“La seule chose qui a toujours défini un spectacle Ringling est le sentiment d’émerveillement, de respect et d’authenticité”, a déclaré Juliette Feld Grossman, COO de Feld Entertainment et productrice de “The Greatest Show On Earth”. “Chaque membre du public, couvrant plusieurs générations, trouvera des moments de la performance auxquels il pourra s’identifier, procurant le sentiment exaltant et inspirant que seul Ringling peut offrir.”

La tournée a débuté le 29 septembre en Louisiane et s’arrêtera dans plus de 50 villes.

“Le plus grand spectacle sur Terre”

Quoi: Ringling Bros. et Barnum “Le plus grand spectacle sur Terre”

Où: Amerant Bank Arena, One Panther Parkway, lever du soleil

Quand: 11h, 15h et 19h samedi 27 janvier ; 10h30, 14h30 et 18h30 dimanche 28 janvier

Coût: les billets commencent à 20$

Information: ringling.com

Eddie Ritz est journaliste à Le poste de Palm Beach, qui fait partie du réseau USA TODAY Florida.