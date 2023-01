Ring veut une place dans votre voiture en 2023

Ring a apporté un nouvel appareil photo à Las Vegas cette année pour le CES 2023, mais ce n’est pas celui que vous utiliserez à votre porte d’entrée, ou n’importe où ailleurs sur ou à l’intérieur de votre maison, d’ailleurs. Au lieu de cela, le dernier appareil de la marque Amazon est une dashcam appelée Ring Car Cam, et ses caméras à double face promettent de garder un œil sur l’intérieur de votre voiture, ainsi que sur la route.

Disponible en précommande à partir de jeudi et devrait être expédiée en février, la Ring Car Cam coûtera 250 $ au détail, ou 200 $ pendant une durée limitée pendant la phase de précommande. C’est significativement plus cher que beaucoup de dashcams déjà sur le marchémais la connectivité intégrée et les fonctionnalités Ring supplémentaires peuvent justifier la dépense, en particulier pour quiconque a déjà acheté des produits Ring et est à l’aise avec l’application Ring pour surveiller la sécurité de sa maison.

Aux yeux de Ring, l’expansion dans la sécurité automobile était une prochaine étape naturelle pour la marque, et qui correspond à la demande des clients.

“Alors que nous continuons à fournir de nouvelles solutions de sécurité, nous écoutons constamment les commentaires des clients sur ce qu’ils veulent”, a expliqué Josh Roth, directeur de la technologie de Ring. “L’e-mail de notre fondateur se trouve sur la boîte de chaque appareil que nous expédions, et l’un des produits sur lesquels il est le plus interrogé est celui qui protège la voiture.”

À cette fin, la Ring Car Cam promet de garder un œil sur les choses à l’intérieur et autour de votre voiture à toute heure en se branchant sur le port OBD-II de votre voiture et en épuisant la batterie du véhicule. La conception à double caméra lui permet de capturer des clips d’alerte de mouvement à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. La caméra stocke ces clips localement, puis se connecte au réseau Wi-Fi de votre domicile chaque fois que vous êtes garé à proximité pour télécharger les images et envoyer les alertes nécessaires, avec l’option de cryptage de bout en bout pour garder ces images privées. À partir de là, vous pourrez revoir les séquences directement depuis l’application Ring.

La connectivité LTE est une autre option, mais vous devrez dépenser 6 $ par mois sur un abonnement Ring Protect Go pour l’activer. Une fois abonné, votre Car Cam restera connecté sur la route, vous permettant de voir le flux en direct et de recevoir des alertes en temps réel chaque fois que votre voiture est loin de chez vous. Vous pourrez également utiliser votre téléphone pour parler avec quiconque se trouve dans le véhicule grâce au haut-parleur et au microphone intégrés de la Car Cam.

Ce microphone vous permet également d’activer la caméra avec une commande vocale rapide. Si vous êtes dans un garde-boue ou un arrêt de la circulation et que vous souhaitez enregistrer ce qui se passe, dites simplement « Alexa, enregistrez », et la caméra collectera plusieurs minutes de séquences. Vous pouvez également désactiver ce microphone avec la caméra orientée vers l’intérieur en faisant glisser un obturateur de confidentialité physique sur l’objectif, un ajout bienvenu pour un produit de Ring, qui a révélé l’année dernière qu’il se réservait le droit pour partager des images d’utilisateurs avec les forces de l’ordre sans le consentement de l’utilisateur lors de situations d’urgence.

“La confidentialité, la sécurité et le contrôle des clients sont fondamentaux pour Ring, et nous avons conçu Car Cam pour permettre aux clients de protéger leurs informations personnelles et leurs vidéos, et de respecter la vie privée des autres”, indique l’annonce de Ring. “Lorsqu’elle est garée, la caméra ne commence à enregistrer que lorsque les capteurs intelligents détectent un événement ou lorsque vous lancez la vue en direct, et un voyant LED indique clairement quand le microphone et la caméra orientée vers l’intérieur sont allumés et enregistrent.”

