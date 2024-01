Ring pour arrêter de permettre à la police de demander des vidéos aux caméras de sécurité

“C’est une victoire dans un long combat, non seulement contre la surveillance policière généralisée, mais aussi contre une culture dans laquelle des entreprises privées à but lucratif créent des outils spéciaux pour permettre aux forces de l’ordre d’accéder plus facilement aux utilisateurs des entreprises et à leurs données – tout cela”. ce qui en fin de compte sape la confiance de leurs clients », indique le communiqué.

Sur le site du Ringla société a déclaré que les forces de l’ordre ne peuvent pas utiliser l’application Neighbours pour accéder ou contrôler les caméras Ring des personnes ou pour visualiser des enregistrements qui n’ont pas été publiés sur l’application.

Le site Web comprend une carte des services d’incendie et de police qui utilisent l’application. Ces agences ont utilisé Neighbours pour fournir des mises à jour sur les fermetures de routes et les activités de la police, ainsi que pour partager des conseils de sécurité, tels que des rappels pour verrouiller les portières des voitures la nuit, et des informations sur les événements à venir, tels que les assemblées publiques virtuelles.

Amazon a acquis Ring en 2018. une lettre rendue publique par le sénateur Ed Markey du Massachusetts en 2022, Amazon a déclaré que plus de 2 100 organismes chargés de l’application des lois avaient participé à l’application Neighbours.

Dans la lettrele vice-président des politiques publiques d’Amazon, Brian Huseman, a également déclaré qu’Amazon avait partagé des images de Ring avec les forces de l’ordre 11 fois en 2022 en utilisant un processus qui ne nécessite pas le consentement de l’utilisateur.