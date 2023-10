Ring offre 1 million de dollars si vous repérez un extraterrestre avec la caméra de votre sonnette

Les caméras de sonnette capturent des images de livreurs, de chats curieux et d’araignées occasionnelles. Mais si votre sonnette vidéo détecte un extraterrestre, vous pourriez devenir riche. La société de sonnette vidéo Ring a déclaré mercredi qu’elle proposait un Grand prix d’un million de dollars à un résident américain qui capture « des preuves scientifiques inchangées d’une véritable forme de vie extraterrestre sur son appareil Ring intérieur ou extérieur ».

Oui, l’offre est un peu martienne dans la joue d’un extraterrestre, mais Ring y va à fond.

« Qu’il s’agisse d’une vidéo d’un extraterrestre marchant (ou volant ?) dans votre allée et demandant son chemin, ou d’une forme de vie non identifiable présentant un comportement inhabituel et extraordinaire dans votre jardin, soumettez vos meilleures images ! » dit Ring.

Le concours est bien sûr programmé pour Halloween et se termine le 3 novembre. Et nous savons tous que si les extraterrestres ne sont pas encore apparus sur Terre, il n’y a pratiquement aucune chance qu’ils regardent soudainement le calendrier et bourdonnent. passez devant votre sonnette vidéo à temps pour le concours.

Mais c’est un coup amusant, et il existe d’autres façons de gagner un prix.

Comment être gagnant du concours d’observation d’extraterrestres de Ring

Sans véritables extraterrestres en vue, invitez les cinéastes créatifs de votre maison à gagner leur vie. Ne vous attendez pas à gagner le million entier.

« Si vous n’en trouvez pas réel Extraterrestres, ne vous inquiétez pas : vous pouvez toujours participer pour gagner un prix « Hors de ce monde » ! « , indique le règlement. « Pour participer, capturez et soumettez simplement votre interprétation la plus créative d’une observation extraterrestre sur votre appareil Ring, et vous serez en lice parmi vos pairs terriens pour gagner une carte-cadeau Amazon de 500 $. »

Ces vidéos créatives d’observation d’extraterrestres seront jugées sur la créativité, l’humour, l’engagement avec un appareil Ring et les costumes extraterrestres, avec « des accessoires, des vaisseaux spatiaux faits maison et une communication d’inspiration extraterrestre avec votre appareil Ring » fortement encouragés.

Découvrez Ring déclaration et Règles officielles pour voir tous les détails sur la façon de participer.

Ring, propriété d’Amazon, est une option de sonnette vidéo populaire et, en mars, CNET a examiné la Ring Video Doorbell 4, qui présente des améliorations mineures par rapport à son prédécesseur. Ring est la marque la plus grande et la plus connue du secteur, et voici notre guide des meilleures options de sonnette vidéo Ring.

Cependant, le premier choix de CNET ne vient pas de Ring. Il s’agit de l’Arlo Video Doorbell, qui mérite des éloges pour sa facilité d’installation, sa vue large, sa vision nocturne et sa sirène intégrée.