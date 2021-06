Aucune partie des États-Unis ne verra l’éclipse annulaire complète.

Les observateurs du ciel ont été traités jeudi matin par une éclipse solaire annulaire en « cercle de feu » dans certaines parties du Canada, tandis qu’une éclipse solaire partielle était visible alors que le soleil se levait sur une grande partie du nord-est des États-Unis.

La trajectoire de l’éclipse annulaire a commencé au lever du soleil en Ontario, au Canada, (sur la rive nord du lac Supérieur), puis a fait le tour du nord du globe, a déclaré Bruce McClure d’EarthSky. « À mi-chemin du chemin, la plus grande éclipse se produit à midi local dans le nord du Groenland, puis passe par le pôle Nord de la Terre, et se termine finalement au coucher du soleil sur le nord-est de la Sibérie », a-t-il déclaré.

L’éclipse annulaire complète a duré environ une heure et 40 minutes. Aucune partie des États-Unis n’a vu l’éclipse annulaire complète.

Alors que les États-Unis ont raté la partie « anneau de feu » de l’éclipse, des millions de personnes qui vivent le long de la côte est et dans le Haut-Midwest ont eu la chance de voir une éclipse solaire partielle juste après le lever du soleil.

Où regarder l’éclipse partielle ?

Les grandes régions métropolitaines les mieux situées pour voir l’éclipse partielle au lever du soleil étaient Toronto, Philadelphie et New York, selon le site Web Great American Eclipse.

« Le long de la côte atlantique, la meilleure vue d’une éclipse solaire partielle profonde sera depuis les plages du New Jersey. Les grands immeubles de New York avec une vue imprenable dans la direction du soleil levant auront également une vue magnifique », a-t-il ajouté. Le grand site Web américain d’Eclipse a déclaré.

Au Québec, les habitants de Montréal et de Québec avaient également une vue idéale de l’éclipse partielle.

Les observateurs de cette éclipse partielle ont vu un croissant de soleil alors que la lune passe entre le soleil et la Terre, a déclaré la Royal Astronomical Society. Les habitants du nord de l’Europe, de l’Islande, du Groenland et du nord de la Russie verront également la lune prendre une bouchée du soleil jeudi.

Alors, qu’est-ce qu’une éclipse solaire ?

Parfois, lorsque la lune orbite autour de la Terre, elle se déplace entre le soleil et la Terre. Lorsque cela se produit, la lune empêche la lumière du soleil d’atteindre la Terre, a déclaré la NASA. Cela provoque une éclipse de soleil, ou éclipse solaire.

Lors d’une éclipse solaire, la lune projette une ombre sur la Terre.

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire annulaire ?

En plus des éclipses solaires totales et partielles plus familières, des éclipses annulaires se produisent parfois, comme celle de jeudi. Une éclipse annulaire se produit lorsque la lune couvre le centre du soleil, laissant le bord extérieur visible du soleil pour former un « anneau de feu » ou « anneau » autour de la lune. (Le mot « annulaire » vient du mot latin pour anneau.)

Parce que la lune est plus éloignée de la Terre, elle semble plus petite, donc elle ne bloque pas la vue entière du soleil. Lors d’une éclipse annulaire, la lune devant le soleil ressemble à un disque sombre au-dessus d’un plus grand disque de couleur solaire. Cela crée ce qui ressemble à un « anneau de feu » autour de la lune.

Selon Space.com, une analogie appropriée consiste à placer un centime sur une pièce de cinq cents; le penny représente la lune et le nickel est le soleil.

Une protection oculaire est-elle nécessaire pendant l’éclipse ?

Oui absolument! « Il n’est jamais prudent de regarder directement les rayons du soleil – même si le soleil est partiellement obscurci », a averti la NASA. « Lorsque vous regardez une éclipse partielle, vous devez porter des lunettes à éclipse en tout temps si vous voulez faire face au soleil ou utiliser une autre méthode indirecte. »

Les lunettes à éclipse solaire doivent être portées en tout temps pendant une éclipse solaire annulaire ou partielle pour éviter le risque de cécité, cela peut donc être un événement dangereux si vous n’êtes pas correctement préparé. La NASA met en garde de ne jamais regarder directement le soleil : cela peut endommager définitivement vos yeux.

« Ce n’est que pendant la phase totale d’une éclipse totale qu’il est totalement sûr de voir le soleil à l’œil nu », a déclaré le chasseur d’éclipses Fred Espenak, un astrophysicien à la retraite de la NASA.

Si vous avez encore des lunettes à éclipse de la grande « Grande éclipse américaine de 2017 », elles devraient convenir pour regarder l’éclipse de jeudi, à condition qu’elles aient été correctement stockées.

Où trouver des lunettes à éclipse solaire ?

Il existe plusieurs sites réputés pour acheter de bonnes lunettes à éclipse solaire, qui devraient avoir une étiquette indiquant «ISO 12312-2», car il s’agit de la norme de sécurité approuvée pour les lunettes à éclipse, a déclaré AccuWeather. American Paper Optics est une bonne source, tout comme cette liste de fournisseurs réputés de l’American Astronomical Society.

Quand aura lieu la prochaine éclipse totale de Soleil aux États-Unis ?

La prochaine éclipse solaire totale aux États-Unis aura lieu le 8 avril 2024 et sera visible le long d’un chemin allant du Texas au Maine, si le temps le permet. Les grandes villes sur le chemin de cette éclipse comprendront Dallas, Indianapolis, Cleveland et Buffalo, New York.

« L’éclipse solaire totale de 2024 sera une éclipse spectaculaire à voir », a déclaré à AccuWeather le photographe expert et éducateur en éclipse Gordon Telepun. « Le chemin englobe de nombreuses grandes villes et donc un grand nombre de personnes. »