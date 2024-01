Ring ne permettra plus à la police de demander aux utilisateurs des images de sonnette

NEW YORK (AP) – Ring, propriété d’Amazon, cessera d’autoriser les services de police à demander aux utilisateurs des images de caméras de sonnette, marquant ainsi la fin d’une fonctionnalité qui a suscité les critiques des défenseurs de la vie privée.

Dans un article de blog publié mercredi, Ring a annoncé qu’il mettrait fin à l’outil « Demande d’assistance », qui permet aux services de police et à d’autres agences de sécurité publique de demander et de recevoir des vidéos capturées par les caméras des sonnettes via l’application Ring’s Neighbours.

L’entreprise n’a pas fourni de raison pour ce changement, qui entrera en vigueur cette semaine.

Eric Kuhn, directeur de Neighbours, a déclaré dans l’annonce que les forces de l’ordre pourront toujours publier des messages publics dans l’application Neighbours. La police et d’autres agences peuvent également toujours utiliser l’application pour « partager des conseils de sécurité utiles, des mises à jour et des événements communautaires », a déclaré Kuhn.

La mise à jour est la dernière restriction apportée par Ring à l’activité de la police sur l’application Neighbours suite préoccupations soulevées par les organismes de surveillance de la vie privée sur les relations de l’entreprise avec les services de police à travers le pays.

Les critiques ont souligné que la prolifération de ces relations – et la capacité des utilisateurs à signaler ce qu’ils considèrent comme un comportement suspect – peut transformer les quartiers en un lieu de surveillance constante et conduire à davantage de cas de profilage racial.

Dans le but d’accroître la transparence, Ring a modifié sa politique en 2021 pour rendre les demandes de la police publiquement visibles via son application Neighbours. Auparavant, les forces de l’ordre pouvaient envoyer des e-mails privés aux propriétaires de Ring qui vivaient à proximité d’une zone faisant l’objet d’une enquête active demandant des séquences vidéo.

“Maintenant, nous espérons que Ring cessera complètement de proposer à ses utilisateurs des demandes d’images occasionnelles et sans mandat de la police”, a déclaré mercredi Matthew Guariglia, analyste politique principal au groupe de droits numériques Electronic Frontier Foundation.

Les forces de l’ordre peuvent toujours accéder aux vidéos à l’aide d’un mandat de perquisition. Ring se réserve également le droit de partager des images sans le consentement de l’utilisateur dans des circonstances limitées.

Mi-2022, Ring l’a révélé a remis 11 vidéos à la police sans en avertir les utilisateurs cette année-là en raison de circonstances « d’exigence ou d’urgence », l’une des catégories qui lui permettent de partager des vidéos sans l’autorisation des propriétaires. Cependant, Guariglia, de l’Electronic Frontier Foundation, a déclaré que le groupe reste sceptique quant à la capacité de la police et de l’entreprise à déterminer ce qui constitue ou non une urgence.

L’été dernier, Ring a accepté de payer 5,8 millions de dollars pour régler avec la Federal Trade Commission au sujet d’allégations selon lesquelles l’entreprise aurait permis à ses employés et sous-traitants d’accéder aux vidéos des utilisateurs. En outre, l’agence a déclaré que Ring avait des pratiques de sécurité inadéquates, ce qui permettait aux pirates de contrôler les comptes des consommateurs et les caméras. L’entreprise n’est pas d’accord avec ces affirmations.