Ring fabrique un système d’interphone intelligent pour les habitants d’appartements

Ring, propriété d’Amazon sonnette vidéo et sécurité à domicile marque, a annoncé un nouveau dispositif d’interphone sans fil jeudi à la vitrine technologique IFA à Berlin. Comme le lancement européen pourrait le suggérer, le gadget alimenté par batterie devrait faire ses débuts en Allemagne et au Royaume-Uni cette année, avec des commandes ouvertes plus tard ce mois-ci au prix demandé de 120 £ (environ 140 $ ou 200 AU $). La disponibilité en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis suivra en 2023.

Bague



Destiné directement aux habitants des appartements, l’interphone sans fil Ring est conçu pour se connecter à la plupart des systèmes d’interphone à l’échelle du bâtiment utilisés par les complexes d’appartements pour contrôler les visiteurs et les faire entrer. Une fois que vous l’avez connecté à un système compatible, vous pourrez pour gérer l’accès depuis l’application Ring sur votre téléphone, et vous pourrez synchroniser l’interphone du bâtiment avec un haut-parleur intelligent compatible Alexaaussi bien.

“La technologie à la maison doit évoluer pour répondre aux besoins changeants des clients et aux modes de vie occupés, et nous sommes ravis de continuer à innover avec des solutions faciles à utiliser pour nos clients”, a déclaré Jamie Siminoff, PDG de Ring.

“Ring Intercom donne le contrôle au client, améliorant l’accès sécurisé au bâtiment pour les résidents et les visiteurs, tout en introduisant la commodité supplémentaire que les clients Ring connaissent et apprécient. En améliorant la fonctionnalité de leur interphone existant, les clients n’ont plus besoin de rester à la maison pour une livraison ou laisser les invités attendre dehors sous la pluie lorsqu’ils ne sont pas à la maison.”

En plus de l’intégration d’Alexa, Ring indique que le nouvel Intercom permettra la vérification automatique pour les livraisons Amazon et pour les invités approuvés, ce qui leur permettrait de se connecter sans avoir besoin d’un code de porte ou d’un porte-clés supplémentaire.

En ce qui concerne la confidentialité, Ring indique que les conversations bidirectionnelles de l’interphone sont entièrement cryptées par défaut pour empêcher l’accès extérieur à votre interphone, de sorte que seules les personnes à la porte de votre appartement pourront bourdonner pour attirer votre attention. Ring ajoute que vous pouvez partager ou révoquer l’accès à votre bâtiment ou aux commandes d’interphone de votre application à qui vous voulez à tout moment.

Autre point clé : sans caméra en jeu, le Ring Intercom n’est pas quelque chose que vous utiliseriez pour le partage de vidéos dans l’application Ring Neighbors, qui a attiré les critiques des défenseurs de la vie privée ces dernières années. pour faciliter les demandes de la police pour les images des utilisateurs.

Il n’y a pas de date fixe pour le moment où le Ring Intercom arrivera aux États-Unis, mais Ring indique que l’appareil commencera à être expédié en Allemagne et au Royaume-Uni en octobre, avant d’arriver en France, en Italie et en Espagne au début de 2023, avec la sortie américaine. fixé pour l’année prochaine après cela. Vous pouvez vous diriger vers ring.com/intercom pour vous inscrire aux mises à jour sur la disponibilité.