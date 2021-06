Ring d’Amazon exigera que les demandes de la police pour que les vidéos des utilisateurs soient publiques

Ring d’Amazon commencera bientôt à exiger que les demandes des services de police concernant les vidéos d’utilisateurs ou les informations collectées par les sonnettes et les caméras intelligentes de l’entreprise soient rendues publiques.

Dans un article de blog Jeudi, Ring a déclaré qu’à partir de la semaine prochaine, les agences de sécurité publique ne pourront soumettre des demandes de clips vidéo que via son application de sécurité communautaire, appelée Neighbours, via des publications publiques accessibles sur le flux principal de l’application. Auparavant, les agences pouvaient envoyer des messages privés aux utilisateurs pour demander des vidéos.

Ring a été assailli par des préoccupations concernant la confidentialité et le profilage racial car il a formé des partenariats avec les services de police qui permettent aux agences de demander des vidéos et de partager des mises à jour avec les utilisateurs de Ring. Des milliers de services de police et d’incendie aux États-Unis se sont associés à Ring, selon le communiqué de l’entreprise. traqueur d’agence actif.

Amazon a acquis Ring en février 2018. La société, qui opère en tant que filiale d’Amazon, propose une gamme de dispositifs de sécurité intelligents qui permettent aux gens de s’enregistrer à distance chez eux, notamment des sonnettes vidéo, des projecteurs, des alarmes de fenêtre et de porte. Il sort également un drone de caméra de sécurité volant.

La sonnette intelligente de Ring, l’un de ses produits les plus populaires, est équipée d’une caméra de sécurité qui démarre automatiquement l’enregistrement lorsqu’elle détecte un mouvement. L’utilisateur est alors notifié dans l’application Ring et il peut voir les images.

Les législateurs et les groupes de défense des libertés civiles ont intensifié leur examen minutieux de la façon dont Ring collecte et partage les données des utilisateurs. Les employés d’Amazon ont également soulevé des problèmes de confidentialité concernant la technologie. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon la semaine dernière, une proposition visant à auditer l’impact de l’entreprise sur les questions de droits civiques, d’équité et de diversité, y compris si Ring et l’application Neighbours « marquent de manière disproportionnée les personnes de couleur comme suspectes », battu de justesse.

Ring a déclaré que la nouvelle fonctionnalité « Demande d’assistance » offrirait une plus grande transparence sur les informations demandées par les organismes chargés de l’application de la loi. Les utilisateurs pourront afficher un historique des demandes de données faites par des services de police spécifiques, et les agences ne pourront pas supprimer les publications de l’application.