Riney Aryaa remplace Deblina Chatterjee en tant que déesse Lakshmi dans «Vighnaharta Ganesh» | Actualités télévisées

Mumbai: La mannequin actrice Riney Aryaa apparaîtra comme la déesse Lakshmi dans la série mythologique de longue date « Vighnaharta Ganesh ».

L’actrice Anshu Malik, qui jouait la déesse originale Lakshmi, a été remplacée par l’actrice Deblina Chatterjee. Maintenant, Riney a remplacé Deblina.

«Je suis ravi de faire mes débuts dans une série mythologique. Mes parents m’appelaient Lakshmi, donc je me sens émotionnellement connecté au personnage. Tout le monde dans ma famille est un adepte de la Déesse. Ils sont tellement excités que je fais partie de ce spectacle. Ma mère me disait toujours de faire des spectacles mythologiques », dit-elle.

L’actrice, qui a déjà figuré dans des émissions telles que «Suvreen Guggal: Topper Of The Year», «Emotional Atyachaar» et «Kulfi Kumar Bajewala», dit que les émissions mythologiques vous apprennent beaucoup.

«Je pense que de tels changements sont pour le mieux. Nous apprenons et nous connectons à notre culture. Ils nous aident également à apprendre le ‘shudh’ (pur) hindi et sanscrit. Ils sont une expérience de toute une vie», dit-elle.

L’actrice a déjà commencé à tourner pour la série.