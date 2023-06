"Rincer ma bouche avec Dettol": Neena Gupta se souvient du baiser du premier écran

Neena Gupta, avant la sortie de Histoires de luxure 2, a rappelé son expérience de tournage de scènes intimes pour un projet. Dans une interaction avec Bollywood instantanése souvient Neena Gupta lorsqu’elle a tourné une scène de baiser pour une émission télévisée intitulée Dillagi et a dit qu’elle « ne pouvait pas dormir de la nuit » après avoir tiré le mors. « En tant qu’acteur, vous devez faire toutes sortes de scènes, parfois vous devez marcher dans la boue, parfois vous devez rester au soleil pendant plusieurs heures. Il y a de nombreuses années, j’ai fait une série avec Dilip Dhawan. Il avait le premier- jamais une scène de baisers lèvres contre lèvres à la télévision indienne. Je n’ai pas pu dormir de la nuit », a déclaré Neena Gupta à Instant Bollywood.

Neena Gupta a déclaré qu’elle n’était pas très à l’aise avec l’idée de tourner des scènes de baisers. « Ce n’était pas comme s’il était un ami, nous étions des connaissances. Il était beau, mais cela n’a pas vraiment d’importance dans ces situations, car physiquement et mentalement, je n’étais pas prêt. J’étais tellement tendu, mais je me suis convaincu d’aller jusqu’au bout. » a ajouté l’actrice chevronnée.

Neena Gupta a ajouté au cours de la session que dès qu’elle a terminé la scène, elle s’est rincée la bouche avec Dettol. « C’est comme si certaines personnes ne peuvent pas faire de comédie, certaines personnes ne peuvent pas pleurer devant la caméra. Je l’ai percé dans ma tête, et je l’ai fait. Dès que ça s’est terminé, je me suis rincé la bouche avec du Dettol. C’était si difficile pour moi d’embrasser quelqu’un que je ne connais pas », a déclaré Neena Gupta à Instant Bollywood.

Neena Gupta, star de films comme Aadat Se Majboor, Gandhi, Mandi, Utsav, Laila, Jaane Bhi Do Yaaron, Trikaal, Susman, Kaarnamaces dernières années, a fait des apparitions dans des films comme Veere Di Wedding, Panga, Mulk et Badhaai Ho. Elle a également joué dans la web-série d’Amazon Prime Video Panchayat et ceux de Netflix Masaba Masaba 2dans lequel elle figurait avec sa fille et designer Masaba Gupta.

Neena Gupta a joué dans Au revoir avec Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna l’année dernière. Elle a également été vue dans Uunchai avec Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani et Parineeti Chopra. Elle a également été vue dans le film Vadh.