Rina Sawayama est chez elle dans son appartement à Londres, prête à parler franchement de tout, des droits LGBT + aux appels vidéo d’Elton John – mais d’abord, ses expériences moins que satisfaisantes avec la PlayStation 5 tant attendue.

Cela peut sembler anodin, mais c’était un gros achat, dit-elle, un cadeau pour elle-même après une année extrêmement réussie qui a vu sa renommée fusée céleste.

Frustrant, il y avait quelques problèmes de démarrage. « Fondamentalement, cela n’a pas fonctionné du tout. »

Image:

Le premier album de Sawayama fusionne la pop, le métal et le rock du stade avec des éléments de trap, de R’n’B et d’opéra



Après avoir essayé sans succès d’utiliser son « pouvoir de tique bleue » pour obtenir de l’aide via les médias sociaux, le musicien s’est rendu sur le site Web de discussion Reddit pour le comprendre.

« [Now] cela fonctionne en quelque sorte dans un certain mode, mais je ne suis toujours pas en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités. Mais c’est là que je suis… ce sont mes problèmes de verrouillage, en gros. «

Mis à part les problèmes et le verrouillage de la PS5, Sawayama a connu une année exceptionnelle. Son premier album éponyme a été acclamé par la critique lors de sa sortie en avril et une légion de fans ont afflué vers sa musique pendant la pandémie. Le disque sonne comme Britney Spears, Limp Bizkit et The Neptunes se sont mélangés de la meilleure façon possible

Et pour couronner le tout, elle vient de remporter le Breakthrough Award d’Attitude.

«Je pense que c’est mon premier prix au Royaume-Uni, donc c’est très spécial», dit-elle. « Aussi [it’s from] Attitude, qui est évidemment une publication très importante pour notre communauté. «

Sawayama est l’une des rares célébrités LGBT + asiatiques-britanniques à avoir parlé publiquement de leur sexualité ou de leur identité de genre – elle s’est précédemment décrite comme bisexuelle et pansexuelle.

«Chaque victoire est une petite victoire. Il y a toujours des gens qui veulent armer cela et l’utiliser pour construire une clôture, plutôt que pour construire un pont», dit-elle.

« Il y a beaucoup de négativité dans le monde, de rhétorique négative autour de notre communauté, même au sein de notre communauté. Il faut absolument y remédier. »

Son évaluation des droits LGBT + au Royaume-Uni est également assez pessimiste.

«On a l’impression que c’est un retour en arrière, en particulier avec les droits des trans et l’éducation LGBT», dit-elle, soulignant un certain nombre de célébrités qui ont parlé de manière déplaisante des personnes transgenres au cours de la dernière année.

« Je pense que les personnes trans le savent depuis si longtemps, mais juste d’avoir tellement de personnes célèbres qui plaident pour être des TERF [trans-exclusionary radical feminists]… Je ne sais pas, ça a été un moment vraiment révélateur « , dit-elle. » Pour moi, ce que je peux faire, c’est soutenir de nombreuses causes qui me passionnent. «

Image:

«Chaque victoire est une petite victoire. Il y a toujours des gens qui veulent armer cela et l’utiliser pour construire une clôture.



C’est cette passion que beaucoup espéraient que Sawayama serait récompensée sous la forme d’une nomination au prix Mercury plus tôt cette année.

Mais lorsque les nominés ont été libérés, le nom du chanteur était introuvable. Les fans étaient confus et déçus.

Sawayama a révélé plus tard dans une interview avec VICE que les organisateurs du Mercury Prize et des BRIT, la British Phonographic Industry (BPI), exigent que les artistes solos aient la nationalité britannique ou irlandaise pour postuler au concours. Les participants doivent fournir une preuve de leur citoyenneté, comme un passeport.

Alors que la musicienne se considère britannique, est une contribuable britannique et vit ici depuis plus de 25 ans, elle est née au Japon et détient un congé indéfini pour conserver son statut. Le Japon interdit aux personnes de détenir la double nationalité.

Les fans de Sawayama ont exprimé leurs frustrations face à la politique du BPI sur les réseaux sociaux. À un moment donné, le hashtag #SAWAYAMAISBRITISH était la tendance numéro un au Royaume-Uni.

«J’ai vécu une expérience assez stressante», dit-elle. « Je n’ai pas du tout entendu parler des Mercury pendant tout ce temps. »

Cependant, elle dit qu’elle a récemment eu une « grande conversation » avec le président du BPI.

« Il était vraiment désolé. C’est un peu ce que je pensais que c’était, juste un oubli. Ils ont leurs propres processus pour faire passer les règles, et ils m’ont assuré qu’ils le faisaient passer par ce processus. Donc, les doigts croisés.

«Je pense que la bonne chose est que les gens commencent à écouter des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Je ne m’attendais même pas à rien de cette ampleur. Je viens de faire un article avec quelqu’un qui avait également le même statut de visa que moi. »

Son album explore ce statut, Sawayama examinant sa relation complexe avec sa race.

« Quand il est sorti, les gens ont pu comprendre l’histoire et comprendre ce que je voulais dire sans parler de J-Pop ou du Japon de manière stéréotypée.

« C’est toute ma mission, en gros. Être capable de me représenter moi-même et les Japonais, ou juste les Asiatiques en général, sans avoir ce fardeau de stéréotypes. »

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Sawayama dit qu’elle voulait également que le disque montre que ses inspirations étaient les mêmes que celles de toute personne britannique de son âge.

« Je me souviens que Limp Bizkit était dans les charts. Je me souviens de Kiss Kiss de Holly Valance. Je me souviens de Kylie. »

Nous pourrions parler pendant des heures de Kiss Kiss et de la vidéo – qui présentait une Valance assez nue. «C’était littéralement mon éveil sexuel», dit-elle en riant.

En plus d’être salués par la critique, d’autres artistes ont exprimé leur amour du travail de Sawayama. Sir Elton John a qualifié ses débuts de «l’album le plus fort» de 2020.

« Oh mon Dieu, je veux dire, que peux-tu dire? » dit-elle de leur amitié. «C’est le plus grand honneur. Cela me motive vraiment à continuer.

« La première fois que je lui ai parlé, je viens de décrocher et il était juste sur FaceTime. Elton John. Sur mon téléphone. C’est comme, ‘quoi!' »

Quant à l’avenir, Sawayama s’apprête à sortir l’édition de luxe de son premier album.

« C’est un cadeau pour mes fans, vraiment. Ils ont tellement soutenu l’album.

« C’est juste une année incroyable. Et si j’ai réussi à distraire les gens de la vie quotidienne vraiment difficile cette année, alors c’est tout ce qui compte. »