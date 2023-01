Rin Soap ou Samsung Shield ? Un nouveau produit technologique laisse Internet se gratter la tête

Samsung T7 Shield est le dernier disque SSD ou SSD portable de la société sur le marché. Il promet beaucoup d’espace de stockage pour conserver vos données en toute sécurité et offre une durabilité qui peut supporter la poussière, les gouttes et l’eau à un certain niveau. Samsung India a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé une image du produit. « Une durabilité robuste, à votre service. Utilisez T7 Shield PSSD, pour protéger tous vos fichiers et votre travail, même dans les conditions environnementales les plus difficiles », lit la légende. Alors que le produit est au prix de Rs 10 300, ce qui surprend les utilisateurs, c’est son apparence.

La publication de Samsung India est devenue virale immédiatement car beaucoup pensaient que le produit ressemblait au savon détergent Rin. “Je pensais que c’était une publicité pour le savon Rin Detergent”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Laissez-moi le confondre avec surf excel sabun.”

Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Je jure que cela ressemblait à un putain de bar à rince-bouche, en particulier l’eau qui clapote partout – Samsung me fait croire que c’est indie par cœur.” Le produit est de couleur bleu foncé, ce qui est exactement le même que celui de Rin ou Surf excellent, par conséquent, les internautes sont confus.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: “Quand j’ai vu l’image, j’ai senti que Samsung allait lancer pour concurrencer les savons RIN😂 quiconque ressentait la même chose comme commentaire.”

Pendant ce temps, pour protéger une partie de ce SSD, Samsung a proposé plusieurs certifications qui le rendent résistant à la poussière, à l’eau et aux chutes. Samsung affirme que même si vous laissez tomber le bouclier T7 jusqu’à 3 mètres, il survivra, tout comme les données qui y résident.

L’autre point fort du SSD de la série T est sa portabilité et le nouveau T7 Shield suit la même formule que les produits précédents de la gamme. Et oui, les vitesses de transfert de données sont tout aussi importantes pour les SSD et Samsung a livré sur ce front la plupart du temps. Le SSD T7 Shield est au prix de 134,99 $ (Rs 10 300 environ) pour la variante 1 To, et la version de stockage supérieure de 2 To du T7 Shield coûte 234,99 $ (Rs 17 920 environ). Ces deux prix ont été mentionnés sur le site officiel de Samsung. Le SSD Samsung T7 Shield est disponible en bleu, noir et beige.

