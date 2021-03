Alors que la famille de Ben continue de pleurer sa mort tragique, Riley a partagé une mise à jour personnelle avec elle Instagram suiveurs. «Aujourd’hui, j’ai terminé ma formation de Death Doula, sur le cours de formation The Art of Death Midwifery par @sacred_crossings, donc je suppose que je suis une doula de la mort presque certifiée maintenant hehe», a-t-elle écrit le 21 mars. merci à cette communauté qui enseigne et forme les gens au travail conscient de la mort et de la mort.

Ben, le fils de Lisa Marie Presley et Danny Keough et le petit-fils de Elvis Presley , est décédé le 12 juillet à l’âge de 27 ans. Le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a révélé plus tard que sa cause de décès était une blessure par balle intra-orale, tandis que le mode de mort était considéré comme un suicide. En octobre, Graceland d’Elvis a annoncé que Ben avait été inhumé dans le jardin de méditation du domaine de Memphis aux côtés de sa famille, y compris son grand-père, arrière-grand-mère, Gladys Presley , arrière grand père, Vernon Presley et arrière-arrière-grand-mère, Minnie Mae Presley .

