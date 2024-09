Riley Keough révèle ses plans pour Graceland après avoir gagné son procès contre Priscilla Presley

Graceland a un féroce protecteur en la personne de Riley Keough.

L’actrice a dû lutter légalement contre sa grand-mère Priscilla Presley pour la propriété de Graceland après le décès de sa mère Lisa Marie Presley en 2023.

Elle a gagné le procès en août de la même année et est devenue l’unique fiduciaire de la succession de sa mère et la propriétaire du manoir bien-aimé de son grand-père Elvis Presley à Memphis, Tennessee.

« Mon espoir est de continuer ce que ma grand-mère [Priscilla Presley] » Je l’ai fait, puis ma mère l’a fait, ce qui est simplement pour préserver notre maison familiale », a déclaré Riley à People à propos de son intention concernant Graceland.

Ailleurs, le Daisy Jones et les Six La star a parlé de terminer les mémoires de sa mère après sa mort. L’actrice a écouté les cassettes que sa mère avait enregistrées pour terminer les mémoires avec lesquelles elle l’aidait.

« Parce que ma mère était la fille d’Elvis Presley, on parlait constamment d’elle, on se disputait et on la disséquait. Ce qu’elle voulait faire dans ses mémoires, et ce que j’espère avoir fait en les terminant pour elle, c’est d’aller au-delà du titre du magazine. idée d’elle et révéler l’essence de qui elle était », a-t-elle expliqué.

« Pour en faire un être humain en trois dimensions : la meilleure mère, une enfant sauvage, une amie féroce, une artiste sous-estimée, franche, drôle, traumatisée, joyeuse, en deuil – tout ce qu’elle a été tout au long de sa vie remarquable. Je veux donner une voix à ma mère d’une manière qui lui échappait de son vivant », a-t-elle poursuivi.

Les mémoires de Lisa Marie racontent son combat après la mort de son père bien-aimé, Elvis, et le chagrin après la mort de son fils Benjamin en 2020, ainsi que le bon impact de la naissance de sa petite-fille, la fille de Riley, Tupelo, âgée de 2 ans.

« Les cassettes sont un portrait incroyable de la force de la nature qu’elle était », a ajouté Riley Keough. « Selon le jour et son humeur, elle peut paraître enfermée ou distraite, vulnérable et ouverte ou ennuyée et fermée, pleine d’espoir, en colère, tout. Vous l’entendez dans toutes ses complications.