Riley Keough révèle comment Lisa Marie a pleuré la mort d’Elvis Presley

Lisa Marie Presley, la mère de Riley Keough, a perdu son père Elvis Presley en 1977

Riley Keough réfléchit au chagrin de sa défunte mère Lisa Marie Presley après la mort de son père Elvis Presley il y a 47 ans.

Dans un court extrait du prochain spécial CBS Un spécial Oprah : Les Presley – Elvis, Lisa Marie et Rileyle Daisy Jones et les Six L’actrice explique comment sa mère a pleuré la mort d’Elvis.

« Son chagrin était très… Je ne pense pas qu’elle savait comment le gérer », a expliqué Keough.

« C’était une chose très privée pour elle » La Loge La star a révélé, avant de partager que Lisa Marie « écouterait sa musique seule, si elle était ivre, et pleurerait » au fil des ans », a poursuivi l’actrice – qui a terminé les mémoires de sa mère après sa mort en 2023.

Oprah a demandé si Keough avait vu sa mère « plusieurs fois ou plusieurs fois dans cet état de chagrin pleurer sur la musique de son père ».

« Oui, je marchais dans sa chambre et elle avait des haut-parleurs – parce que c’était à l’époque – et elle était assise par terre en train de pleurer et elle écoutait la musique de son père », a-t-elle répondu.

Au cours de l’interview d’une heure, Winfrey et Keough ont visité le manoir emblématique d’Elvis Graceland à Memphis, Tennessee. Dans un extrait de l’interview, on voit le duo traverser le Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux de toi effets personnels des hitmakers.