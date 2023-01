Riley Keough partage sa dernière photo avec la “belle maman” Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley a été rappelée par sa fille Riley Keough mardi sur la dernière photo que le couple a prise ensemble avant la mort de Lisa Marie le 12 janvier.

“Je me sens béni d’avoir une photo de la dernière fois que j’ai vu ma belle maman”, a écrit Keough sur Instagram. “Grateful @georgieflores a pris ça.”

La fille d’Elvis et Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, est décédée il y a près de deux semaines à l’âge de 54 ans.

Riley et son mari Ben Smith-Petersen récemment accueilli secrètement une petite fille, un représentant de l’actrice a confirmé dimanche à Fox News Digital.

Lors du mémorial de Lisa Marie, Smith-Petersen a fait allusion à leur famille en lisant une lettre de la femme de 33 ans lors d’une cérémonie à Graceland à Memphis, Tennessee.

“Merci de m’avoir montré que l’amour est la seule chose qui compte dans cette vie”, a-t-il lu. “J’espère pouvoir aimer ma fille comme tu m’as aimé, comme tu as aimé mon frère et mes sœurs.”

“Merci de m’avoir donné de la force, mon cœur, mon empathie, mon courage, mon sens de l’humour, mes manières, mon tempérament, ma sauvagerie, ma ténacité”, poursuit la lettre.

“Je suis un produit de ton cœur, mes sœurs sont un produit de ton cœur, mon frère est un produit de ton cœur.”

Elvis Presley est également enterré à Graceland en plus du défunt fils de Lisa Marie, Benjamin Keough.

Lisa Marie était la fille unique d’Elvis et Priscilla et avait un demi-frère, Navarone Garibaldi, issu de la relation de 20 ans de Priscilla avec Marco Garibaldi.

Priscilla a remercié les fans en ligne pour leurs “condoléances” dans une période difficile pour leur famille.

“Vous m’avez touchée avec vos mots”, a-t-elle écrit sur Twitter. “Cela a été une période très difficile, mais le simple fait de savoir que votre amour est là-bas fait une différence.”

Alors que Lisa Marie vivait dans le sud de la Californie, elle visitait souvent Memphis et était à Graceland pour une célébration le 8 janvier pour commémorer ce qui aurait été le 88e anniversaire de son père.

Elvis vivait à Graceland du 26 juin 1957 jusqu’à sa mort le 16 août 1977.

Sa dernière apparition publique était avec Priscilla aux Golden Globes pour voir Austin Butler remporter un Globe pour son interprétation d’Elvis Presley dans le biopic de Baz Luhrmann sur le Roi du Rock ‘n’ Roll, “Elvis”.

Le corps de Lisa Marie a été examiné par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles le 14 janvier et la cause du décès a été reportée, a précédemment confirmé Fox News Digital.

Différé signifie qu'”après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires”, a déclaré Sarah Ardalani, responsable de l’information publique, à Fox News Digital.

“Une fois les tests/études revenus, le médecin évalue à nouveau le cas et détermine la cause du décès.”

Presley laisse dans le deuil sa mère et a une fille Riley issue de son premier mariage avec Danny Keough. Lisa Marie a également des jumeaux de 14 ans Harper et Finley Lockwood avec son ex-mari Michael Lockwood.

Son fils Benjamin mort par suicide en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).