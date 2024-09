Riley Keough exauce le dernier souhait de sa mère Lisa Marie Presley en l’aidant à paraître attachante

Lorsque Riley Keough a été sollicitée par sa mère, Lisa Marie Presley, pour l’aider à écrire l’histoire de sa vie pour un mémoire à venir intitulé «D’ici au grand inconnu » Aucun d’eux n’aurait pu prévoir la tragédie qui allait survenir un mois plus tard.

Dans une interview avec Personnes À l’approche de la sortie du livre le 8 octobre, Keough parle de la mort soudaine de sa mère le 12 janvier 2023 – en raison d’une occlusion intestinale, selon un rapport du médecin légiste du comté de Los Angeles – et de l’importance de reprendre la tâche après que son chagrin immédiat se soit apaisé, afin de réaliser le dernier souhait de sa mère de la faire mieux connaître au monde et de paraître plus proche d’elle d’une manière qui lui avait échappé de son vivant.

Dans un extrait du livre partagé par People, Keough révèle dans l’intro que lorsqu’est venu le moment d’écouter la pile de cassettes contenant des heures d’entretiens avec sa mère pour terminer ses mémoires, elle avait peur d’entendre sa voix.

« Les enregistrements sont un portrait incroyable de la force de la nature qu’elle était », dit Keough dans son interview avec le magazine. « Selon le jour et son humeur, elle peut sembler renfermée ou distraite, vulnérable et ouverte ou agacée et fermée, pleine d’espoir, en colère, tout. On l’entend dans toutes ses complications. »

Plus loin dans l’extrait, Keough écrit dans son introduction que la première partie du livre est écrite par sa mère et qu’elle parle franchement de sa relation avec Michael Jackson et de ses problèmes de toxicomanie. Elle ne cache rien.

« J’espère que dans une circonstance extraordinaire, les gens pourront s’identifier à une expérience très humaine d’amour, de chagrin, de perte, de dépendance et de famille », déclare Keough à People.[My mom] « J’ai voulu écrire un livre dans l’espoir que quelqu’un puisse lire son histoire et s’identifier à elle, pour savoir qu’il n’est pas seul au monde. Son espoir avec ce livre était simplement de créer une connexion humaine. C’est donc le mien. »