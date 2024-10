Riley Keough et Lisa Marie Presley racontent la mort de Benjamin Keough dans de nouveaux mémoires

[ad_1]

Lisa Marie Presley a été dévastée lorsque son fils unique, Benjamin Keough, est décédé à l’âge de 27 ans en 2020.

Nous savons maintenant à quel point elle a été profondément affligée.

Dans « From Here to the Great Unknown », un nouveau mémoire de feu Presley, terminé par sa fille, Riley Keough, les deux hommes écrivent que Presley gardait son fils « dans la maison avec nous au lieu de le garder à la morgue ».

« Ils nous ont dit que si nous pouvions nous occuper du corps, nous pourrions le garder à la maison, alors elle l’a gardé dans notre maison pendant un certain temps sur de la neige carbonique », a écrit Keough, qui a utilisé des cassettes de sa mère partageant ses souvenirs pour terminer le film. livre. « C’était vraiment important pour ma mère d’avoir suffisamment de temps pour lui dire au revoir, de la même manière qu’elle l’avait fait avec son père. Et j’allais m’asseoir là avec lui. »

Presley, le seul enfant du légendaire Elvis Presley, avait neuf ans lorsqu’il est décédé des suites d’une apparente crise cardiaque à l’âge de 42 ans en 1977. Le plus jeune Presley est décédé en janvier 2023 des complications d’une opération chirurgicale de perte de poids antérieure à l’âge de 54 ans.

Presley est citée dans ses mémoires comme expliquant que sa maison avait « une chambre casitas séparée », où elle gardait son fils, qu’elle appelait « Ben Ben », après sa mort.

« Il n’y a pas de loi dans l’État de Californie pour enterrer quelqu’un immédiatement. J’ai trouvé un propriétaire de salon funéraire très empathique », explique Presley dans le livre. « Je lui ai dit qu’avoir mon père à la maison après sa mort était incroyablement utile parce que je pouvais aller passer du temps avec lui et lui parler. Elle a dit : ‘Eh bien, amène Ben Ben. Tu peux l’avoir là-bas.' »

Presley a expliqué que la pièce où elle gardait son corps devait être maintenue à 55 degrés. Elle a écrit qu’elle se sentait « heureuse qu’il y ait un moyen pour moi de pouvoir encore l’élever, de retarder cela un peu plus longtemps afin que je puisse accepter de le laisser se reposer ».

Presley et son fils sont maintenant enterrés à Graceland, où son père est également enterré.