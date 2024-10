Riley Keough chante la chanson emblématique de Prince lors du défilé de mode Chanel Birdcage

La petite-fille d’Elvis Presley a été stupéfaite par une rare performance vocale en direct alors qu’elle chantait en se balançant sur une balançoire géante.

L’actrice de 35 ans a choqué le public du défilé Chanel femme printemps/été 2025 lors de la Fashion Week de Paris en chantant le classique de Prince, « When Doves Cry ».

La petite-fille d’Elvis et Priscilla Presley portait une combinaison large noire étincelante avec une cape transparente, associée à des sandales à plateforme noires et argentées et à des colliers ornés de plusieurs couches.