Riley Green détaille sa nouvelle tournée avec une annonce vidéo inspirée de « Smokey & The Bandit »

Riley Green a annoncé sa tête d’affiche Foutue tournée de musique country avec une vidéo de retour présentant tous les premiers actes de Green sur la nouvelle tournée. Green, 35 ans, en poste sur les réseaux sociaux à côté du clip : «J’emmène ma tournée Damn Country Music avec @ellalangleymsic et des invités spéciaux dans une ville près de chez vous.»

Le clip vidéo annonçant la tournée rend hommage au classique Smokey et le bandit film, et présente tous les premiers actes de Green sur la nouvelle tournée. Ella Langley devrait se produire pendant la tournée, et le duo a collaboré sur « Don’t Mind if I Do », tiré de l’album du même nom de Green, qui sortira le 18 octobre. Partage Green : « J’ai appris à jouer de la guitare sur les chansons country préférées de mon grand-père à l’époque et le nouvel album est un retour à l’époque où je suis devenu fan pour la première fois. Pour cette tournée, j’ai pu retrouver certains de mes favorisLes artistes et auteurs-compositeurs se joindront à nous, et chanter avec Ella tous les soirs sera très amusant.

Pour Foutue tournée de musique country informations sur les billets, Cliquez ici.

Précommandez le nouvel album de Green Cela ne me dérange pas si je le fais – ICI.

Crédit éditorial : Debby Wong / Shutterstock.com