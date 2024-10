Riley Green annonce la tournée « Damn Country Music » du printemps 2025

Auteur-compositeur-interprète multiplatine Riley Vert consolide sa réputation de « guerrier de la route » (Étoile du sondage), alors qu’il annonce une longue série en tête d’affiche, « Foutue tournée de musique country‘, qui débutera le 27 mars à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada. L’annonce a été rendue encore plus mémorable avec un clin d’œil au classique « Smokey and the Bandit » avec une vidéo mettant en vedette la star de la country et tous ses premiers actes, regardez la vidéo promotionnelle. ICI. Produits par Live Nation, des billets en prévente et des forfaits VIP pour les fans de Riley Green sont disponibles dès maintenant avec une mise en vente générale ce vendredi 27 septembre. Pour acheter des billets, visitez Riley Green’s site web. Des dates supplémentaires seront annoncées dans les prochains mois.

La tournée offrira également une variété de forfaits et d’expériences VIP différents pour permettre aux fans de faire passer leur expérience de concert au niveau supérieur. Les forfaits varient mais comprennent des billets premium, un Meet & Greet et une séance photo spéciale avec Riley Vertun accès exclusif au salon VIP, un article cadeau spécialement conçu et plus encore. Pour plus d’informations, visitez vipnation.com !

À propos de la tournée, Riley partage : « J’ai appris à jouer de la guitare sur les chansons country préférées de mon grand-père à l’époque et le nouvel album est un retour à l’époque où je suis devenu fan pour la première fois. Pour cette tournée, j’ai pu trouver certains de mes artistes et auteurs-compositeurs préférés pour nous rejoindre, et chanter avec Ella tous les soirs sera très amusant. »

Sorti aujourd’hui à l’appui de la tournée, Green fait monter son moteur dans une parodie hilarante du film emblématique de 1977 « Smokey and the Bandit ». Dans une reconstitution ludique, il incarne le légendaire bandit (Burt Reynolds) avec Ella Langley dans le rôle de la mariée en fuite Carrie (Sally Field) alors qu’ils échappent aux flics dans une élégante Pontiac Firebird Trans Am. Green s’empare de la radio CB pour appeler ses premiers actes, les invitant à le rejoindre sur la route. La scène est parfaitement mise sur la chanson emblématique « East Bound and Down », interprétée par le regretté Jerry Reed, ajoutant une touche nostalgique à cette annonce de tournée légère. Attachez votre ceinture, cette balade promet beaucoup de rires et de bonne musique.

Riley Green incite les fans de musique country à prendre un verre, à verser une larme et, par-dessus tout, à célébrer d’où ils viennent, depuis la sortie de son premier EP éponyme en 2018 avec Big Machine Label Group. Ses chansons comme le hit N°1 PLATINE »Il y avait cette fille » le tire-cœur certifié 3X-PLATINUM « Je souhaite que les grands-pères ne meurent jamais» (qu’il a interprété en direct lors de la 55e édition des ACM Awards) et sa collaboration en tête des charts avec Thomas Rhett, «La moitié de moi», ont fait de Riley synonyme de ce que la musique country fait de mieux : faire ressentir quelque chose aux auditeurs avec son écriture sans gadget et pertinente et son ambiance classique.

Passionné de sport, ancien athlète (quart-arrière de l’Université d’État de Jacksonville) et amateur de plein air, Riley surfe sur une vague de succès après avoir été nommé nouvel artiste masculin de l’année 2020 par l’Academy of Country Music, ancien artiste de l’année MusicRow et CMT. « Listen Up Artist » et l’un des nouveaux visages de CRS 2020. En 2023, Green a servi de soutien direct à Morgan Wallen et Luke Combs, jouant devant une moyenne de 65 000 fans chaque soir. Récemment, Green a enveloppé sa propre tête d’affiche Ce n’est pas mon dernier rodéo tournée, faisant sortir Tracy Lawrence et Ella Langley avec lui. Combs a rejoint Riley sur son troisième single n°1 «Différent ici (Ft. Luke Combs)», la chanson titre du premier album de Riley en 2019 qu’il a réenregistré avec Combs après avoir vu comment les fans s’y sont connectés.

Son troisième album studio à venir, produit par Dann Huff, arrivera le jour de son anniversaire, le 18 octobre, avec d’autres signatures que les fans de Riley Green ont appris à connaître et à aimer du bon vieux garçon qui vit toujours dans sa ville natale de Jacksonville, AL. Actuellement sur une incroyable séquence de succès, la confiance bien méritée de Green dans son travail transparaît à travers l’ensemble de 18 titres, cinq des morceaux étant uniquement écrits, y compris les plus remarquables.Jésus sauve » « La pire façon» et la chanson titre, dans laquelle Green retrouve son «tu as l’air de m’aimer« Partenaire du duo et récente compagne de tournée Ella Langley. Voir les dates de tournée et en savoir plus sur rileygreenmusic.com.

POIGNÉES RADIO CB :

Canard – Riley Green

Spectacle de fumée – Ella Langley

Garçon de Flatland – Erik Dylan

Cubby – Wyatt McCubbin

Jeune pistolet – Vincent Mason

Coincé beaucoup – Jake Worthington

Soul Eagle – Drake Blanc

Fils de Géorgie – Channing Wilson

Crisco – Preston Cooper

Shirley Temple – Lauren Watkins

Lamentations nocturnes – Mike Ryan

DAMES DE LA TOURNÉE DE MUSIQUE COUNTRY :

27 mars 2025 – Abbotsford, Colombie-Britannique – Abbotsford Centre

28 mars 2025 – Kelowna, Colombie-Britannique – Prospera Place

30 mars 2025 – Regina, Saskatchewan – Brandt Centre

3 avril 2025 – Kingston, ON – Slush Puppie Place

4 avril 2025 – Toronto, ON – Coca-Cola Coliseum

5 avril 2025 – London, ON – Budweiser Gardens

1er mai 2025 – Athens, Géorgie – Akins Ford Arena

9 mai 2025 – Lake Charles, LA – Lake Charles Event Center

10 mai 2025 – Tupelo, MS – Cadence Bank Arena

29 mai 2025 – Youngstown, OH – Amphithéâtre de la Fondation Youngstown

30 mai 2025 – Cincinnati, OH – The Andrew J Brady Music Center

31 mai 2025 – Détroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre

12 juin 2025 – Baltimore, MD – Pavillon Pier Six

13 juin 2025 – Wilmington, Caroline du Nord – Pavillon Live Oak Bank

14 juin 2025 – Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park

19 juin 2025 – Franklin, Tennessee – Amphithéâtre FirstBank

21 juin 2025 – Huntington, Virginie-Occidentale – Marshall Health Network Arena

24 juillet 2025 – New York, NY – Le toit du Pier 17

25 juillet 2025 – Boston, MA – MGM Music Hall à Fenway

26 juillet 2025 – Gilford, NH – Pavillon BankNH

21 août 2025 – Bonner, MT – Amphithéâtre KettleHouse

22 août 2025 – Idaho Falls, ID – Mountain America Center

23 août 2025 – Nampa, ID – Amphithéâtre Ford Idaho Center

La prochaine tournée célèbre le troisième album studio de Riley Green, Cela ne me dérange pas si je le faisqui sortira le 18 octobre. Offrir davantage de son signature dont les fans ne peuvent pas se lasser et poursuivre sur la voie qu’il a tracée Ce n’est pas mon dernier rodéoGreen s’inspire encore plus de sa vie dans une petite ville rurale de l’Alabama pour livrer un projet de 18 titres honnête, pertinent et parfois humoristique. Actuellement sur une incroyable séquence de succès, la confiance bien méritée de Green dans son travail transparaît avec cinq des morceaux écrits uniquement, y compris des morceaux remarquables.Jésus sauve » « La pire façon» et la chanson titre, dans laquelle Green retrouve son «tu as l’air de m’aimer» partenaire du duo Ella Langley, avec qui il partage le morceau à succès qui a rapidement vu plus de 162 millions de streams dans le monde et qui grimpe continuellement vers le sommet de plusieurs classements viraux, y compris le top 15 du classement national Mediabase. Dann Huff a produit le projet avec les producteurs exécutifs Scott Borchetta et Jimmy Harnen.

Cela ne vous dérange pas si je fais une tracklist:

« C’est une erreur» – Tucker Beathard, Jimi Bell, Travis Denning « Changer d’avis» – Riley Green, Erik Dylan, Randy Montana »Problèmes de bobine (avec Luke Bryan)» – Riley Green, Erik Dylan, Wyatt McCubbin « Turnin’ Dirt» – Benjy Davis, Wyatt McCubbin, Ben Williams « Jésus sauve» – Riley Vert « Trop tôt pour boire» – Matt Roy « Choisissez un endroit» – Riley Green, Erik Dylan « Sortir d’ici» – Casey Beathard, David Lee Murphy, Josh Thompson « J’attends toute la journée» – Riley Green, Erik Dylan, Wyatt McCubbin, Lydia Vaughan « Éliminez le vieux bloc» – Riley Green, Erik Dylan, Jonathan Singleton « Temple de la renommée de l’alcool» – Riley Green, Kelli Johnson, Drake White « Soyez plutôt» – Dan Isbell, Randy Montana « Bonjour du Mexique» – Riley Vert « Déchiré» – Randy Montana, Drake Mulligan, John Pierce « Merde, bonne journée pour partir» – Riley Green, Erik Dylan, Jonathan Singleton, Nick Walsh « Rétrospective à ce sujet» – Randy Montana, Jameson Rodgers, Justin Wilson « Cela ne me dérange pas si je le fais (avec Ella Langley) » – Riley Vert « La pire façon» – Riley Vert

