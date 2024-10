Riley Gaines riposte aux attaques contre les droits des femmes

Il n’y a pas beaucoup de plus grands noms dans la lutte contre la folie transgenre dans le sport féminin que Riley Gaines, ancienne nageuse de l’Université du Kentucky. Et malgré des victoires significatives dans les guerres culturelles, Gaines ne cherche qu’à accélérer la dynamique.

Gaines est entré pour la première fois sous les feux de la rampe après avoir affronté la nageuse de l’UPenn Lia (anciennement William) Thomas, un homme biologique qui s’identifie comme une femme. Depuis lors, Gaines s’efforce de maintenir l’intégrité du sport féminin.

L’athlète devenue militante se vante que son mouvement prend de l’ampleur, car il n’y a pas si longtemps, soulever la question des athlètes trans était inadmissible.

« Les entraîneurs étaient terrifiés », a déclaré Gaines à « The Jason Rantz Show » sur KTTH. « Mes coéquipiers étaient terrifiés. Directeurs sportifs, présidents d’universités. Je veux dire, la liste est longue… même les législateurs avec un R à leur nom, les Républicains avaient peur d’aborder cette question. Mais maintenant, nous avons vraiment des progrès et de la traction. La dynamique est vraiment remarquable.

Comment vaincre l’idéologie du genre ?

Gaines a déclaré que l’une des façons dont la gauche a pu faire proliférer son idéologie de genre était grâce à une tactique souvent utilisée : la manipulation du discours.

« Le mot femme est maintenant remplacé par « personne qui accouche », « donneuse de naissance » ou « porteuse de col de l’utérus »… C’est déroutant », a déclaré Gaines exaspéré. « Et je crois que c’est intentionnel. »

S’exprimer est une chose, mais frapper les pourvoyeurs de l’idéologie du genre là où cela fait mal est ce qui, selon Gaines, permettra à ce mouvement d’atteindre la ligne d’arrivée. Gaines est actuellement impliqué dans une bataille juridique avec la NCAA. Le procès affirme que la NCAA a violé les droits des plaignants au Titre IX en autorisant Lia Thomas à concourir en natation féminine.

Un autre accusé dans cette affaire est le Georgia Board of Regents, qui, selon Gaines, « est sorti et a soutenu notre poursuite contre eux et a dit : « Hé, nous savons que ce que nous avons fait est mal, et nous sommes plutôt heureux que vous poursuiviez ». nous, en fait, et nous allons pointer du doigt la NCAA parce que nous avons dû suivre leurs politiques.

S’en prendre à l’argent

Gaines a déclaré que nous devons supprimer les incitations financières visant à promouvoir de dangereux soi-disant « soins de santé affirmant le genre » et demander des comptes aux médecins. « Les médecins prêtent serment, le serment d’Hippocrate… Ils savent ce qu’ils font et ce qu’ils font et coupent des parties saines du corps qui sont nocives… mais ils sont prêts à le faire parce qu’ils peuvent en tirer un bénéfice financier et significatif. »

Vous pouvez écouter l’interview complète ici :

Écoutez The Jason Rantz Show les après-midi de semaine de 15h à 19h sur KTTH 770 AM (HD Radio 97.3 FM HD-Channel 3). Abonnez-vous au podcast ici. Suivez Jason sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Instagram et Facebook.