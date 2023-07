Rikkie Valerie Kolle : Une femme transgenre remporte Miss Pays-Bas pour la première fois | Nouvelles du monde

Une femme transgenre a remporté le concours de beauté Miss Pays-Bas pour la première fois de l’histoire du concours.

Le mannequin Rikkie Valerie Kolle a décroché le titre du concours des 94 ans dimanche après avoir impressionné le jury avec son « histoire solide » et sa « mission claire ».

Le joueur de 22 ans, originaire de Breda dans le sud des Pays-Bas, est le premier gagnant transgenre en 94 ans d’histoire du concours.

Elle va maintenant participer au concours Miss Univers au Salvador en décembre.

Mme Kolle sera la deuxième concurrente ouvertement transgenre du concours, après la mannequin espagnole Angela Ponce en 2018.

Image:

Rikkie Kolle après avoir été couronnée Miss Pays-Bas 2023 Pic:Hollandse Hoogte/Shutterstock





Image:

R’Bonney Gabriel, Miss Univers 2022, et Rikkie Kolle à la finale de Miss Pays-Bas



Dans son profil d’entrée, elle a déclaré qu’elle visait à être « une voix et un modèle ».

« Je sais mieux que quiconque ce que c’est que de se sentir seule et de ne pas être entourée que de pensées positives », a-t-elle écrit.

En savoir plus:

Dylan Mulvaney s’exprime après un contrecoup publicitaire

Eddie Izzard clarifie ses pronoms

« Quand j’étais petit Rik et que j’étais transgenre, ce n’était pas facile pour tout le monde et j’en ai aussi souffert. »

Elle a ajouté: « Grâce à mon engagement et à ma force, j’espère apporter un changement dans la société. »

Les candidats transgenres peuvent participer au concours depuis 2012 – lorsqu’il appartenait à l’ancien président américain Donald Trump.

Le concours appartient désormais à la femme d’affaires thaïlandaise et star de télé-réalité Anne Jakkapong Jakrajutatip – qui est elle-même transgenre.

Elle a acheté l’entreprise en 2022 et a promis « non seulement de poursuivre son héritage de fournir une plate-forme à des personnes passionnées d’horizons, de cultures et de traditions divers, mais aussi de faire évoluer la marque pour la prochaine génération ».