RIKKI ROCKETT de POISON lance un nouveau groupe THE ROCKETT MAFIA

POISON batteur Rikki Rockett a lancé un nouveau groupe appelé LA MAFIA DES ROCKETT. Le rejoignant dans le groupe sont Brandon Gibbs (ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE) au chant et à la guitare, Mick Sweda (LES BULLETBOYS) à la guitare et aux chœurs, et Bryan Kimes à la basse et aux chœurs.

Rockett et Gibbs ont joué leur premier spectacle en tant que LA MAFIA DES ROCKETT en mai à la fin de La balade du distingué gentleman événement caritatif motocycliste à Santa Monica, en Californie. Ils ont été rejoints au concert par le guitariste Bois Brent (SÉBASTIEN BACH, MÉTAL CHEVROLET) et bassiste Wiley Hodgden.

Rockett et Gibbs ont déjà joué ensemble dans un groupe appelé ANGES DE LA CITÉ DU DIABLEavec également le guitariste Armes Tracii (ARMES À FEU DE LOS ANGELES) et bassiste Éric Brittingham (CENDRILLON). Le groupe a sorti son premier album éponyme en septembre 2015. Après l’enregistrement de « Les anges de la cité du diable », Brittingham a décidé de ne pas continuer le projet et sa place a été prise par Rudy Sarzo (ÉMEUTE SILENCIEUSE, OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC). Environ un an plus tard, Rockett, Gibbs et Brittingham s’est associé au guitariste Joël Kosche (ex-ÂME COLLECTIVE) pour former le SEIGNEURS DE LA CITÉ DU DIABLE. Dans quelques mois, Rockett, Gibbs et Brittingham relancé ANGES DE LA CITÉ DU DIABLEseulement pour Éric de quitter le projet à l’été 2017 et d’être remplacé par Topher Nelson. En juillet 2020, ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE a sorti un nouveau single, « Témoigner ».

Quand Rockett et Gibbs ils se sont réunis pour la première fois il y a quatre mois en préparation de leur apparition au La balade du distingué gentleman, Rikki a écrit sur les réseaux sociaux : « Hier soir Brandon et j’ai joué pour la première fois depuis très longtemps afin de graisser les rouages ​​du spectacle. Nous avons joué quelques reprises, mais quand nous avons mordu dans un morceau ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE des mélodies que nous avons tous les deux ressenties comme un retour de passion sérieuse.

« Si vous ne savez pas, nous mettons le ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE Nous nous sommes réunis il y a plusieurs années et avons réalisé ce que je pense être un très bon disque. Armes Tracii avec Éric Brittingham, Brandon et moi, en tant que ANGES DE LA CITÉ DU DIABLEnous avons traversé le pays en jouant des concerts dans un seul bus de tournée et une remorque, à l’ancienne. Le rouleau compresseur se passait bien jusqu’à ce que j’aie un cancer. Puis Tracii on m’a demandé de revenir ARMES À FEU DE LOS ANGELESetc, etc. En fin de compte, le groupe s’est mis sur la touche et n’a fait que quelques concerts d’entreprise supplémentaires. À l’exception de « La tournée des stades » et quelques sit-in avec MÉTAL CHEVROLETJ’ai pratiquement évité les performances live avec d’autres artistes. J’ai toujours mis mon cœur et mon âme dans tout ce que je fais et j’avais une passion pour le ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE projet.

« Ce n’est pas le ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE et ce n’est pas MÉTAL CHEVROLETc’est LA MAFIA DES ROCKETTun combo de jam que je peux monter de temps en temps pour profiter de mon amour du Rock ‘N’ Roll avec certains de mes meilleurs amis du monde du rock. «

Début 2019, Gibbs et Rockett ont été impliqués dans une guerre publique de mots après Gibbs a indiqué qu’il n’était plus impliqué dans ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE en raison du fait que le groupe était « inactif ». Rikki a répondu que ANGES DE LA CITÉ DU DIABLE « est devenu inactif » parce qu’on lui a diagnostiqué un cancer et il a suggéré de passer à autre chose sans Brandon. Cela a incité Gibbs de répondre qu’il n’avait « jamais vu quelqu’un se plaindre de l’argent, de la perception et des billets de première classe » autant que Rockett aurait fait cela « au point de ne plus rien faire ». Les deux hommes ont depuis résolu leurs différends.

En 2015, Rockett dit Sleaze Roxx à propos Gibbs: « Le truc à propos de Brandon c’est qu’il est jeune mais il a l’air d’être des années 70. C’est ce qui est si attrayant pour les gars comme nous. C’est la raison pour laquelle je voulais vraiment Brandon impliqué avec nous. Brandon « Il n’a pas de bagage, ce qui est bien, et il a beaucoup d’expérience. Il a un excellent pedigree. »

En 2015, Rockett et Gibbs ont uni leurs forces avec Rikki‘s POISON membres du groupe Bobby Dall (basse) et CC DeVille (guitare) pour jouer plusieurs concerts en tant que LES INVITÉS SPÉCIAUX dans ce qui a été largement perçu comme un message pas si subtil à POISON chanteur Bret Michaels qu’ils n’étaient pas prêts à rester complètement inactifs pendant qu’il poursuivait une carrière solo.