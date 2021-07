Rikki Clarke : le polyvalent de Surrey prendra sa retraite à la fin de la saison après 20 ans de carrière | Nouvelles de cricket

Rikki Clarke a joué deux fois avec Surrey, entre 2002 et 2007 et à partir de 2017

Le polyvalent de Surrey Rikki Clarke a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison après une carrière de 20 ans.

Vainqueur de plusieurs championnats de comté, Clarke a également remporté les honneurs de l’Angleterre, remportant deux sélections de test et faisant 20 apparitions ODI.

Le joueur de 39 ans a également remporté le trophée du championnat du comté lors d’un passage dans le Warwickshire, alors qu’il était également capitaine du Derbyshire.

« Quand j’ai commencé comme professionnel en 2000, je ne pouvais que rêver de la carrière qui allait suivre », a déclaré Clarke. « Faire mes débuts sur la liste A en 2001 et en première classe en 2002 a commencé mon long parcours dans le football professionnel.

« Un moment fort pour moi sera toujours mes débuts en ODI et Test en 2003. Représenter mon pays 22 fois ne peut jamais être enlevé et ce sont des souvenirs sur lesquels je reviendrai avec une immense fierté.

« Bien sûr, j’aurais aimé jouer plus, mais ce n’était tout simplement pas censé l’être.

« J’ai joué avec et contre des joueurs de cricket incroyables tout au long de mes 22 saisons et, parmi eux, je me suis fait des amis pour la vie. Au Surrey et au Warwickshire, je vous remercie pour les moments incroyables et le succès que j’ai pu vivre en portant vos badges .

« Je me sens très chanceux d’avoir fait partie d’équipes à succès et d’avoir remporté tous les trophées nationaux 2/3 fois. Et au Derbyshire, je vous remercie de m’avoir offert l’opportunité de diriger un comté incroyable et j’aurais seulement souhaité que les choses se passent bien.

différemment. »

Clarke a fait son annonce avec 17 750 courses, 795 guichets et 587 prises à son actif.