Rikishi, membre du Temple de la renommée de la WWE, demande à ses fans de « rester dans la prière » pour son fils Jimmy Uso

Rikishi, membre du Temple de la renommée de la WWE, père de Jimmy et de Jey Uso ainsi que de Solo Sikoa, a fait une message cryptique sur X cet après-midi, ce qui a suscité l’inquiétude de certains fans quant à la santé de Jimmy. Les mots de Rikishi étaient accompagnés d’une vidéo dans laquelle Jimmy récitait une prière, et le membre du Temple de la renommée de la WWE a demandé aux fans de prier pour son fils.

Publicité

Wrestling Inc. a contacté la WWE pour s’enquérir de l’état de santé de Jimmy Uso. L’ancien champion par équipe n’a pas été vu à la télévision depuis peu de temps après le WWE WrestleMania 40 en avril, lorsqu’il a subi une défaite en simple contre son frère, Jey. Depuis lors, Rikishi a donné des nouvelles de Jimmy, déclarant qu’il était prêt à revenir au catch ou qu’il le serait bientôt.

Bien qu’il ne soit plus apparu à la télévision depuis des mois, Jimmy devrait pouvoir se replonger dans la saga The Bloodline dès qu’il sera prêt. En son absence, Roman Reigns a fait son retour, défiant la nouvelle équipe de la faction composée de Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tanga Loa. Cela s’est principalement passé sur « WWE SmackDown », tandis que le frère de Jimmy, Jey, continue de faire son propre truc sur « WWE Raw ». Cependant, il semble que le temps d’une guerre civile au sein de la famille Anoa’i approche.

Publicité

Le combat de WrestleMania entre Jimmy et Jey a été perçu par de nombreux fans comme une déception, ce que Jey a reconnu dans les semaines qui ont suivi. Jimmy n’a pas encore fait de commentaires sur le combat, car il est resté largement discret pendant son absence de la WWE.