Rikishi dit qu’il continuera à exprimer ce qu’il pense

La semaine dernière à WWE Raw, Jey Uso a battu Bron Breakker pour remporter le titre intercontinental. Rikishi, membre du WWE Hall of Fame et père de Jey, a partagé ses réflexions sur cette énorme victoire lors de son Podcast Off The Top (par Combattant). Rikishi a déclaré à propos de la victoire de son fils au titre :

«Je suis une pop fière. Je suis un fier membre de la famille, je regarde tout en marge et je profite simplement de la balade. Je ne suis pas là, mais je roule avec lui. Sachez que je suis du côté, que je suis toujours en faveur, que je suis le fan numéro un et que je dirai toujours ce que je pense. Espérons juste que tous les garçons, tout le monde dans la famille et même les garçons dans les vestiaires, tout le monde reste en bonne santé. À la fin de la journée, la télé s’éteint, tout le monde roule et tout, fatigué, endoloris de la nuit précédente, blessés et opérés, mais le spectacle continue. Je ne peux donc que souhaiter force et santé à tous ceux qui y participent. Pas seulement à The Bloodline, car il faut d’autres lutteurs pour danser avec The Bloodline, et vice versa.