Rikers a un problème mortel de contrebande. Les pantalons cargo sont-ils à blâmer ?

L’un des premiers gestes du commissaire à son arrivée en janvier a été de licencier Sarena Townsend, la chef très appréciée des affaires internes et des enquêtes du système pénitentiaire de la ville. Le leadership de Mme Townsend avait été décrit comme “essentiel” au succès des efforts de réforme, par un contrôleur fédéral nommé en 2015 pour superviser les changements chez Rikers. Au cours de son mandat, m’a dit Mme Townsend, elle n’a jamais rencontré de justification pour les pantalons cargo, ce qui signifie que personne n’a jamais été empêché d’utiliser son gaz poivré simplement parce qu’il manquait de grandes poches amples pour le mettre.

« Les drogues arrivent de plusieurs sources. Je ne dirais jamais que c’est une avenue, mais les agents sont l’une des nombreuses avenues », a-t-elle déclaré. « Que gagnez-vous à permettre aux agents de porter quelque chose qui facilite le transport de la contrebande ? S’exprimer dans sa tenue ? Qu’y a-t-il du côté pro de ce calcul ? »

Ce qui la déconcerte davantage, ainsi que l’ancien commissaire correctionnel le plus récent, Vincent Schiraldi, maintenant au laboratoire de justice de l’Université de Columbia, c’est qu’entre janvier et fin septembre, il n’y a eu aucune suspension du personnel à Rikers pour des infractions impliquant de la contrebande, bien qu’il y en ait eu 12 sur les deux. Les années précédentes. “Pour voir zéro, ce n’est pas un accident”, a déclaré Mme Townsend. “Ce n’est pas parce qu’en 2022, les gens ont simplement décidé d’arrêter la contrebande.” Le service correctionnel n’a pas répondu à ma demande d’explication.

Jusqu’à présent cette année, 19 personnes sont décédées après avoir été détenues dans le système pénitentiaire de la ville, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière en près d’une décennie, alors même que la population carcérale a diminué de moitié pendant cette période. Cinq des décès à Rikers ont été attribués à des surdoses ou à leur probabilité. Un rapport publié il y a un mois par le Conseil correctionnel de la ville, qui surveille la conformité dans le système carcéral, a noté la surveillance insuffisante des détenus à risque de toxicomanie, une préoccupation concernant les quantités croissantes de fentanyl entrant dans les prisons et l’absence de signalement de l’utilisation de contrebande.

À la suite d’un procès intenté par des détenus à Rikers, il y a sept ans, il y a sept ans, il y a eu une couche supplémentaire de surveillance sous la forme du moniteur fédéral, et le rapport le plus récent de l’équipe du moniteur, bien qu’il ait exprimé sa confiance dans la nouvelle direction , a continué à livrer une évaluation sombre des circonstances actuelles. Les problèmes persistants, lisaient-ils, comprenaient une “approche nonchalante des mesures de sécurité de base”, le “comportement hyper conflictuel” du personnel et une “culture profondément ancrée dans de mauvaises pratiques, des procédures illogiques et peu de responsabilité pour le traitement humain des personnes”. en garde à vue.”