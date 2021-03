Ministre des sports Kiren Rijiju vendredi a vivement réagi à l’entraîneur de badminton étranger Mathias BoeCommentaires de la descente de l ‘impôt sur le revenu dans les propriétés de son partenaire acteur Taapsee Pannu, disant que le Danois doit s’en tenir à ses devoirs professionnels au lieu de commenter des questions qui ne sont pas de son ressort.

Boe a demandé jeudi à Rijiju d’aider Pannu après que le département de l’impôt sur le revenu ait perquisitionné des propriétés liées à elle pour évasion fiscale présumée. L’ancienne navette danoise, qui est actuellement avec les joueurs de badminton indiens en Suisse pour l’Open de Suisse, s’est rendue sur Twitter pour demander l’aide de Rijiju pour Pannu et sa famille.

Rijiju y a répondu vendredi et lui a demandé de se concentrer sur ses «devoirs professionnels» car la question n’est pas de leur ressort. «La loi du pays est suprême et nous devons la respecter. Le sujet est au-delà du vôtre et de mon domaine. Nous devons nous en tenir à nos obligations professionnelles dans le meilleur intérêt des sports indiens », a tweeté Rijiju.

Les responsables de l’impôt sur le revenu ont mené mercredi des descentes dans la résidence du cinéaste de Mumbai Anurag Kashyap, Pannu et le producteur de films Vikas Bahl. Les raids ont été menés en lien avec la société de production et de distribution Phantom Films dirigée par Kashyap, le réalisateur Vikramaditya Motwane, le producteur Madhu Mantena et Bahl. La société a été fondée par le quatuor en 2011 avant d’être dissoute en octobre 2018.