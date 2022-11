Rihanna veut “plus d’enfants” avec ASAP Rocky : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Rihanna vient peut-être d’accueillir son premier enfant avec A $ AP Rocky mais un nouveau rapport a étiqueté l’icône comme ayant déjà la fièvre du bébé ! “Rihanna a toujours rêvé d’être maman et elle en est très fière”, a déclaré une source HE le 11 novembre. “Elle aimerait avoir plus d’enfants avec A $ AP à l’avenir.”

L’initié a ajouté : “Rihanna et A$AP sont tellement amoureux et passent du bon temps ensemble. Ils forment également une excellente équipe lorsqu’il s’agit d’être les parents de leur petit garçon.

Le rapport ajoute certainement au buzz autour du chanteur “Umbrella”. Avec la nouvelle de sa performance au Super Bowl 2023 arrivée il y a quelques semaines, le nom d’elle et du fils de 5 mois d’ASAP reste un mystère et, comme d’habitude, le mystère entoure toujours un nouvel album, disons simplement que les fans gardent un un œil sur chaque mouvement de Rihanna.

La seule chose qui semble aller de soi est l’amour entre Rihanna et ASAP. Une source proche du designer Fenty a EXCLUSIVEMENT confié HollywoodLa Vie que la relation du couple est meilleure qu’elle ne l’a jamais été. “Rihanna a vu une toute autre facette de Rocky qu’elle n’a jamais connue. Elle est tombée encore plus amoureuse de lui depuis qu’ils ont accueilli leur fils dans ce monde et elle chérit chaque instant de voir Rocky et leur fils se lier”, a déclaré l’initié.

Deux autres sources ont déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la star du hop hop a été un formidable système de soutien pour le bébé, proposant même de changer les couches. « Rocky a été tout. Elle a dit à ses amis qu’elle ne pouvait pas imaginer faire ça avec quelqu’un d’autre que lui à ses côtés, il est tellement encourageant et aimant. Le voir tenir leur fils la fait l’aimer d’une toute nouvelle manière », a commenté l’un des initiés.

Rihanna et A$AP ont commencé à se fréquenter en 2020 après avoir été amis pendant plusieurs années. Le couple a annoncé sa nouvelle de grossesse en janvier 2021 avec une incroyable séance photo de maternité à New York. Ils ont ensuite accueilli leur fils le 13 mai.