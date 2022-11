Rihanna veut Beyoncé dans le prochain défilé Savage X Fenty

Même si le dernier opus du show Savage X Fenty de Rihanna vient de sortir, elle pense déjà au suivant.

Lorsqu’on lui a demandé quelle célébrité était son modèle de rêve pour un futur spectacle Savage X Fenty, Rih a laissé tomber le nom de l’un des artistes les plus emblématiques au monde.

Nous aimerions le voir!

D’un autre côté, bien qu’elle se concentre fortement sur sa carrière en ce moment, Rihanna aime toujours sa vie de nouvelle maman, espérant apparemment avoir plus d’enfants avec A$AP Rocky à l’avenir.

Une source a dit HE que la magnat de Fenty a toujours rêvé d’être maman, tellement fière de son parcours depuis son accouchement en mai. Puisque les choses semblent si bien se passer, il semble que le couple envisage déjà d’agrandir à nouveau sa famille.

“Rihanna et A$AP sont tellement amoureux et passent du bon temps ensemble”, a déclaré la source. «Ils forment également une excellente équipe lorsqu’il s’agit d’être les parents de leur petit garçon. Rihanna a toujours rêvé d’être maman et elle en est très fière. Elle aimerait avoir plus d’enfants avec A$AP à l’avenir.