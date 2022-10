Rihanna taquine le spectacle Savage X Fenty V4 en filets de pêche, dentelle: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Rihanna34 ans, vient de lever le rideau sur elle Spectacle Savage x Fenty Le tome 4, et c’est tout aussi sexy que vous l’imaginiez ! La chanteuse “Umbrella” pris sur Twitter et Instagram pour teaser l’émission avec un court clip vidéo le mardi 25 octobre. »Le compte à rebours commence maintenant… », a-t-elle légendé de manière appropriée la vidéo aux côtés d’un emoji aux yeux écarquillés. “#SAVGEXFENTYSHOW VOL. 4 11.09.22. » Le clip montrait des extraits des ongles parfaitement manucurés de Rihanna caressant des filets de pêche, de la soie jaune et de la dentelle, des danseurs en combinaisons élégantes et une annonce que la date de diffusion était le 9 novembre 2022. la nuit.

Mieux encore, il regorge de star-power. RiRi a annoncé que Irina Cheikh, Cara Delavigne, Joan Smalls, Kornbread, Lilly Singh, Simu Liu, Taraji P Henson, Taylour Paige, Anita, Burna Boy, et Précieux Leeentre autres, serait présenté dans le spectacle très attendu. Rihanna a complété la vidéo en taguant @SavageXFenty, @PrimeVideo, et @AmazonFashion.

Les 106,8 fans Twitter de la nouvelle maman étaient là pour la grande révélation, et pendant qu’ils s’adressaient au fil des commentaires, Rihanna a également posté la vidéo sur Instagram, où 137 millions d’abonnés supplémentaires se sont déchaînés. “Vol. 4 a l’air tellement rêveur », a fait remarquer un adepte, tandis qu’un autre a plaisanté:« Fille si vous ne m’engagez pas comme mannequin pour vous tous », aux côtés d’emojis rieurs. “Ces artistes omg”, a écrit un troisième. La très grande majorité des cris à Anitta ont également rempli la section des commentaires, faisant allusion à une performance très attendue de la chanteuse brésilienne. D’autres encore ont réprimandé Rihanna de manière ludique, lui faisant savoir qu’ils attendaient toujours de la nouvelle musique de sa part. “Je pensais qu’il était temps pour un album que je reviendrai”, a plaisanté un adepte avec un emoji riant.

Alors que les fans l’appelaient à ce sujet, une source proche de la chanteuse nous a dit cet été qu’un nouvel album n’était pas pressé pour le moment. “Rihanna a un contrôle total sur le moment où elle sort sa musique, elle n’est pas dans une position où beaucoup d’artistes se retrouvent là où le label fait pression sur elle [she does run her own imprint under Roc Nation] elle appelle les coups et elle est très claire que jusqu’à ce qu’elle se sente prête, rien ne sort », a déclaré la source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet.

“En ce moment, son objectif est de s’imprégner de la bénédiction d’être une nouvelle maman et de créer des liens en tant que petite famille avec Rocky. Il a été un partenaire tellement incroyable, il est occupé avec des concerts et prépare son album mais s’il ne travaille pas, il est à ses côtés. Et même quand il travaille, il la veut là, ce qui est tellement réconfortant. Il la vénère complètement, il est tellement dévoué à elle et à leur fils, elle n’aurait pas pu trouver un meilleur partenaire, ils sont très heureux. Rihanna a donné naissance à son premier enfant avec Dès que possible rocheux le 13 mai. Elle a sorti son dernier album, Antien 2016.