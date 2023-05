Rihanna taquine A$AP Rocky Marriage : « Here Come De Bride »

A fait A $ AP Rocky vraiment mettre une bague dessus? Ou est Rihanna de retour aux fans de pêche à la traîne en ligne sur sa vie privée ?

Rihanna joue trop, surtout quand le public impatient a soif de connaître ses moindres gestes. Après le couple de puissance fermer le tapis rouge du Met Gala 2023, ils ont soulevé plus de questions que de pourquoi ils étaient en retard à la fête. Sa robe épique inspirée de la mariée a incité les fans à se demander si le choix ne concernait pas seulement la plus grande soirée de la mode. Rihanna a alimenté les rumeurs, taquinant qu’elle et Rocky auraient pu se marier.

« shout outz 2 la noce….voici la mariée #idoKARL #METgala2023″, a tweeté Rihanna avec une série de photos de l’arrivée du couple au gala du Met.

La robe A-line Valentino entièrement blanche et le train sans fin ressemblaient définitivement à un aperçu de Rihanna en tant que mariée magnifique et éclatante.

La future maman n’avait pas besoin de bouquet parce qu’elle était le bouquet. Avant de révéler le corsage moulant et les bretelles spaghetti de la robe, Rih est arrivée dans un nuage de fleurs surdimensionnées.

Rocky a rayonné sur le chanteur de « We Found Love » tout le temps qu’ils ont marché sur le tapis rouge. Il a porté une chemise à col blanc, une cravate noire et une veste de costume avec un kilt rouge et un jean en hommage au thème du gala Karl Lagerfeld Met. Il a accessoirisé avec un gros bisou brillant du rouge à lèvres de Rihanna, mais a-t-il embrassé « de bride? »

Si le joli couple a monté les marches du Met Gala au lieu de descendre l’allée, certains fans pensent que c’est à juste titre emblématique.

D’autres veulent voir plus d’une production digne de leur puissance de star.

« Arrêtez de lancer votre mariage en douceur et publiez les photos de votre vrai mariage », a déclaré un commentaire marre.

Un autre a écrit: « Est-ce votre annonce de mariage officielle ?? Parce que c’est un peu ne pas donner »

Seul le temps nous dira à quel point le chanteur de « Lift Me Up » était sérieux. Elle a rapidement mis fin aux spéculations sur la grossesse alors qu’elle se montrait apparemment en décembre 2021.

« Vous m’élevez tous les ans d ** mit lol », aurait-elle répondu à quelqu’un lui demandant si elle avait un intestin plein d’humain.

Rih a attendu un mois de plus pour partager la bonne nouvelle à propos d’elle et du premier enfant de Rocky avec un shooting maternité dans leurs styles emblématiques avant-gardistes.

Rihanna et A$AP Rocky ont été vus sur scène, mais pas encore en lune de miel

Les fiers nouveaux parents ont été sortis ces derniers temps, mais aucun sur le radar du public ne ressemblait à une lune de miel. Même leur récent voyage dans le Paris romantique semblait relativement discret, axé sur le shopping et possibilité de chasse immobilière.

En plus des dîners et des sorties en famille avec leur petit garçon, Rih a été vue sur les lieux en train de vivre sa meilleure vie.

Jeudi, elle portait un blouson aviateur surdimensionné chic des Yankees de New York pour une soirée entre filles à New York. Selon Personneselle « a complété le look avec une mini-jupe blanche en détresse et des bottes blanches à hauteur du genou, tout en portant un sac Dior blanc. »

La femme de 35 ans s’amusait avec sa meilleure amie, Melissa Forde. Les meilleures amies ont profité d’une soirée ensemble à la Casa Cipriani pour le dîner.

Le courrier quotidien rapporte vendredi soir, Rih et Rocky sont sortis pour la fête d’anniversaire d’Alexandre Arnault. Il est le fils du milliardaire français Bernard Arnault. Leur famille possède plusieurs marques de luxe, dont le champagne Moët & Chandon, Louis Vuitton, Christian Dior et Fendi.

Les Arnault possèdent également LVMH, qui a financé la ligne de vêtements de luxe Fenty en 2019. L’accord commercial historique a fait de Rihanna « la première femme de couleur à la tête d’une maison LVMH ».

Pour la fête d’anniversaire d’élite, elle a secoué la fourrure en patchwork de la tête aux pieds comme seule l’icône de la mode le pouvait. La bosse de bébé était de sortie avec son haut court en fourrure grise. Plus de fourrure grise drapée de sa mini-jupe en cuir marron. Elle a complété le look avec un manteau de fourrure bicolore et des talons à lanières.

Pensez-vous que Rihanna trollait ou n’est-elle pas déjà mariée si secrètement à A$AP Rocky ?