Rihanna Sports Maillot bleu pour rendez-vous avec ASAP

S’il y a bien une chose sur laquelle on peut compter sur Rihanna et ASAP Rocky, c’est de bien paraître.

Selon SplashNews, les nouveaux parents ont été photographiés à New York cette semaine alors qu’ils se rendaient – ​​entre autres – à un rendez-vous chez le dentiste. Rihanna a porté un maillot de football ample sur un pantalon à carreaux verts et noirs, avec de très jolis sabots noirs et blancs de la collaboration Gucci x Adidas. Rih a complété le look haut / bas avec un sac à main en peau de serpent Gucci x Tom Ford avec une poignée en bambou et des lunettes de soleil Prada à cadre rectangulaire blanc.

Son homme n’était pas en reste. Rocky portait un simple t-shirt blanc sur un jean monogrammé Gucci et des coups de pied bleus et blancs. Ajustement assez simple, si vous ne considérez pas la pièce de Jésus incrustée de diamants scintillants autour de son cou et la bague à son doigt. Quel look préférez-vous, celui de Rihanna ou celui de Rocky ? Sur quel article feriez-vous des folies si vous le pouviez ? Nous adorons les pantalons de Rihanna, mais si nous devions choisir, nous opterions probablement pour les sabots par-dessus tout le reste.

Le couple a accueilli son premier enfant, un garçon, dont le nom n’a pas encore été annoncé, en mai. Le couple a gardé un profil bas dans l’espoir de maintenir une certaine intimité pour leur famille.

Rihanna et Rocky sont apparus calmes, cool, posés (et chics !) malgré les retombées de la fusillade présumée de Rocky l’année dernière. Le rappeur a plaidé non coupable d’agression criminelle avec des accusations d’armes à feu la semaine dernière à Los Angeles