Rihanna sort “Lift Me Up”, un hommage à Chadwick Boseman

Rihanna fait son retour à la musique grâce à Marvel’s Panthère noire : Wakanda pour toujours avec « Life Me Up », un touchant hommage à Chadwick Boseman.

Cela fait plus d’une demi-décennie que nous n’avons pas eu un morceau solo de Rihanna dans nos oreilles. On comprend pourquoi notre bonne sœur n’a pas trouvé le temps d’aller en studio. Ses aventures en dehors de la musique ont assuré sa richesse générationnelle au-delà de toute mesure. La marque Fenty a propulsé Rihanna au statut de milliardaire et pour être honnête, nous savons tous que la musique rapporte des sous par rapport aux marques Fenty, nous nous sommes donc assis patiemment. Maintenant, l’attente est terminée et la voix de Rihanna est la bande originale de nos larmes qui tomberont pendant Panthère noire : Wakanda pour toujours.

Rihanna sort “Lift Me Up” de The Black Panther: Wakanda Forever Soundtrack

Après que des rumeurs aient fait surface, Rihanna travaillerait sur de la musique pour le Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore, nous avons tous haussé un sourcil. La nouvelle musique de Rihanna ressemblait à des mensonges après tous les faux départs que nous avons connus lors de son retour. Une fois que Rihanna a touché le tapis violet du film, nous nous sommes tous réjouis car nous savions que c’était réel et nous avons survécu à la sécheresse. Hier soir, Rihanna a sorti «Lift Me Up», une ballade puissante honorant la vie de Chadwick Boseman. La chanson a été écrite par Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler.

“Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie. J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent », a déclaré Tems. “Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, donc l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur.”

Vous pouvez écouter son nouveau morceau “Lift Me Up” ci-dessous.