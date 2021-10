Rihanna sort dans une mini-robe noire avec des escarpins à plateforme lors de ses achats à New York

La chanteuse de ‘Work’ a complètement tué alors qu’elle se promenait à New York dans un ensemble entièrement noir pour une journée de shopping discrète.

Tout en noir! Rihanna était absolument magnifique, alors qu’elle se promenait dans la ville de New York le samedi 2 octobre. La chanteuse de « Needed Me », âgée de 33 ans, portait une mini-robe noire avec une bordure en fourrure sous un pull zippé assorti pour son shopping. Elle a complété la tenue avec des talons plateforme extra-hauts. Elle a également secoué des chaînes en or autour de son cou avec des bracelets assortis et un bracelet de cheville. Alors qu’elle avait l’air fabuleuse, Rihanna avait l’air très discrète, car elle a également accessoirisé un bandana noir et une paire de grandes lunettes de soleil carrées.

Le look tout noir était parfait pour l’automne et le début octobre ! Rihanna a récemment montré des tonnes de tenues noires sexy, alors que l’automne arrive. Elle a même fait ses débuts avec un superbe body noir en latex, car elle faisait partie de sa collection Savage x Fenty dans une publication Instagram du vendredi 1er octobre. La chanteuse a sérieusement assassiné le body sans bretelles, qui mettait en valeur ses courbes et son corps. Elle a complété la tenue avec un ensemble de talons hauts extra-hauts de style gladiateur. Elle a également accessoirisé avec des bijoux en argent brillants sur ses poignets.

Cela a été une année incroyablement chargée pour Rihanna, car les fans attendaient avec impatience son neuvième album studio très attendu. Le chanteur n’a pas sorti d’album depuis 2016 ANTI et les fans meurent d’envie pour la toute nouvelle musique du chanteur ! Elle a taquiné l’album à quelques reprises, et bien qu’il n’y ait pas de date de sortie précise, elle a été aperçue en train de se rendre aux studios. Alors peut-être que les fans pourront enfin entendre de la nouvelle musique d’elle pour la première fois en cinq ans ! Mis à part la musique, Rihanna a eu une énorme réussite dans sa carrière cette année : devenir la femme la plus riche de la musique. Elle a été nommée milliardaire par Forbes en août.

Outre ses marques de musique et de beauté, Rihanna a également passé beaucoup de temps avec son petit ami, le rappeur A$AP Rocheux. Elle a été repérée, magnifique dans les coulisses d’un de ses concerts en septembre. La paire était également magnifique lorsqu’elle a fait ses débuts sur le tapis rouge au gala du Met 2021, où la chanteuse a bercé une autre magnifique tenue entièrement noire.