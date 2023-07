Rihanna s’évanouit devant A$AP Rocky & Son RZA à la Barbade : Photo – Hollywood Life

Deux jours après avoir attendu maman Rihanna35 ans, a été vue en train de profiter de ses vacances à la Barbade, la fondatrice de Fenty Beauty s’est rendue sur Instagram le 3 juillet pour partager une nouvelle photo de son fils RZA1, et son papa, A $ AP Rocky, 34 ans. « mon Bajan boyz », a-t-elle légendé la photo, avec un emoji au cœur rouge. Dans l’adorable cliché, son petit ami tenait doucement leur fils d’un an alors que les deux profitaient d’une baignade relaxante au coucher du soleil.

Peu de temps après que le hitmaker « Rude Boy » ait partagé la photo du père et du fils, bon nombre de ses 152 millions de followers ont afflué vers les commentaires pour réagir. « J’adore la famille », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a plaisanté, « Rihanna vit bien sa vie .. fait sortir des bébés avec son homme dans la trentaine après avoir passé ses 20 ans à être theeeee [sic] bad gal et devenir un magnat des affaires. mhm. Je t’aime Riri. Un adepte a même noté que malgré le fait que Riri n’ait pas sorti de nouvel album depuis 2016, ils sont plus concentrés sur le bonheur du chanteur. « atp je suis honnête, je me fiche d’un autre album. Je suis tellement heureux pour le bonheur de ma sœur », ont-ils jailli.

Rihanna et le rappeur ont accueilli bébé RZA ensemble en mai 2022, pour annoncer qu’ils attendaient leur deuxième bébé neuf mois plus tard. La femme de 35 ans a annoncé qu’elle attendait un frère pour RZA lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février 2023. Bien que Riri ait accueilli son tout-petit en mai dernier, son nom n’a été révélé qu’à son premier anniversaire. La fière maman et A$AP Rocky ont choisi de nommer leur premier fils, RZA Athelston Mayers, par Le courrier quotidien‘s rapport initial le 10 mai. Rihanna a confirmé le nom avec une photo de son ventre nu le 18 mai. Bébé RZA… il n’a pas la moindre idée à quel point sa maman est folle, ou à quel point il était obsédé de me faire », a-t-elle légendé les photos de retour.

Plus récemment, le milliardaire a été aperçu en vacances à la Barbade le 1er juillet et portait un short Daisy Dukes. Tout en attrapant un cône de neige chez un vendeur local, Riri a fièrement montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans un haut court noir. Elle a également notamment porté ses bas déboutonnés permettant à sa bosse d’être pleinement exposée. La beauté brune a complété le look avec un chapeau de plage en paille, un collier de diamants, et est même allée pieds nus pour la sortie ! Bien sûr, elle s’est assurée d’ajouter une touche de couleur avec une lèvre rouge vif également.

Ces derniers mois, Rihanna n’a cessé de se vanter d’être maman et d’embrasser la maternité. Alors qu’elle était sur le tapis rouge du Met Gala le 1er mai, elle a dit Divertissement ce soir comment sa deuxième grossesse était différente de la première. « C’est tellement différent du premier », a expliqué Rihanna. « Juste tout ! Pas de fringales, des tonnes de nausées, tout est différent. L’icône du style a même ajouté que RZA l’avait complètement époustouflée depuis son arrivée. « Je suis amoureuse ! », a-t-elle plaisanté. « Je suis obsédé et je ne me sens même pas coupable. » A $ AP Rocky et sa principale dame ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2012, cependant, ils ne sont devenus officiels avec leur romance qu’en 2021, par Hebdomadaire américain.

