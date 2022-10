Rihanna se met à danser effrontément dans la nouvelle vidéo de Savage X Fenty – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Savage x Fenty/ MEGA

Rihanna, 34 ans, avait l’air incroyable dans sa nouvelle vidéo Instagram, qui faisait la promotion des vêtements d’intérieur de sa marque, Savage X Fenty. La chanteuse a dansé son cœur et a montré sa silhouette en forme dans un sweat à capuche gris surdimensionné et de minuscules sous-vêtements assortis, dans l’annonce, qui a été partagée le 10 octobre. Elle avait les cheveux lâchés et également accessoirisée avec un collier et un bracelet alors qu’elle affichait son magnifique maquillage.

“Thottin vient de devenir confortable … @savagexfenty #savageXlounge”, a-t-elle légendé le message, qui a reçu de nombreux compliments de la part des fans. “OH MON DIEU!” un fan enthousiaste s’est exclamé tandis qu’un autre a écrit, ahhhhh la frange », se référant à sa coiffure. “Elle est de retour”, a écrit un troisième fan tandis que d’autres lui ont demandé si la musique diffusée sur le clip était une nouvelle chanson.

La vidéo de danse de Rihanna vient après qu’elle ait semblé laisser tomber un indice sur le nom de son fils de quatre mois. La belle portait un collier de la lettre “D” lors d’une sortie à Los Angeles, en Californie, le 8 octobre, et cela a immédiatement provoqué des spéculations selon lesquelles cela pourrait être en l’honneur du nom de son bébé, qu’elle n’a pas encore révélé. Elle a accueilli le paquet de joie avec son petit ami A $ AP Rocky34 ans, en mai.

Quand Rihanna n’attire pas l’attention pour ses publicités Savage X Fenty ou ses bijoux, elle le fait pour sa musique. La talentueuse star a été photographiée entrant et sortant d’un studio avec son beau rappeur plusieurs fois au cours des dernières semaines, laissant croire à beaucoup qu’elle pourrait travailler sur de nouveaux morceaux. Certains fans ont suggéré qu’une collaboration entre les nouveaux parents pourrait être en cours ou que Rocky pourrait aider RiRi à créer ses propres chansons.

Les tourtereaux sont restés occupés depuis l’arrivée de leur fils et en plus de travailler en studio, ils se sont assurés de réserver du temps pour les soirées en amoureux. Ils ont été vus en vadrouille, principalement à New York, alors qu’ils se rendaient au restaurant pour prendre un repas ensemble et ils sont toujours habillés pour impressionner. Ils ont également montré leur lien en se tenant la main la plupart du temps.