Rihanna s’associe à ses fils RZA et Riot dans une adorable séance photo de vacances

Rihanna a posé pour une adorable séance photo avec ses deux fils, RZA, 2 ans, et Riot, 1 an, qu’elle partage avec son petit ami, A$AP Rocky, pour promouvoir la ligne de pyjamas assortis de Savage x Fenty.

Les vacances approchent à grands pas et Rihanna et ses fils ne pourraient pas être plus prêts pour cela !

En plus de plusieurs photos de l’interprète de « Diamonds », de RZA et Riot, qui semblaient s’agiter autour du grand lit, le carrousel présentait une photo individuelle de Riot, un an, et un gros plan touchant de Rihanna et son aîné. .

« Oui, vraiment », a répondu Rihanna lorsqu’on lui a demandé si elle aimait être une maman de garçon. « Et j’ai deux frères plus jeunes, et je n’ai jamais compris, ‘Je me demandais, qu’est-ce qu’il y a entre ma mère et mes frères’, puis je suis devenue une maman de garçon et je me suis dit : ‘Je comprends maman.' »